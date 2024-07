Kerala: वायनाड में भूस्खलन से सैकड़ों लोगों के फंसे होने की आशंका, NDRF ने शुरू किया बचाव अभियान

वायनाड: केरल के वायनाड जिले में मेप्पडी के पास कई पहाड़ी इलाकों में मंगलवार तड़के भारी भूस्खलन हुआ, जिसमें कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सैकड़ों लोगों के फंसे होने की आशंका है।

केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (केएसडीएमए) ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र में फायरफोर्स और एनडीआरएफ टीमों को तैनात किया गया है। इसमें आगे कहा गया कि एनडीआरएफ की एक और टीम वायनाड के रास्ते में है।

Hundreds of people feared trapped as huge landslides strike hilly areas near Meppadi in Kerala's Wayanad district