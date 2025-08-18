लेह में बालीवुड फिल्म यूनिट में बड़े पैमाने पर फूड पाइजनिंग, 120 क्रू मेंबर बीमार

जम्मू: अधिकारियों ने सोमवार को पुष्टि की कि रविवार देर शाम लेह में एक बालीवुड फिल्म क्रू के 120 के करीब कर्मचारियों को फूड पाइजनिंग के संदिग्ध मामले के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये सभी रणवीर सिंह की धुरंधर फिल्म की शूटिंग के क्रू मेंबर थे।

ये कर्मचारी, जो स्थानीय निवासी नहीं थे, एक आगामी फिल्म की शूटिंग में व्यस्त थे, जब उनमें से कई को अचानक पेट में तेज दर्द, उल्टी और सिरदर्द होने लगा। उन्हें तुरंत लेह के एसएनएम अस्पताल ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने इसे सामूहिक फूड पाइजनिंग का मामला घोषित किया।

एक अधिकारी ने बताया कि घटना से पहले लगभग 600 लोगों ने उस जगह पर खाना खाया था। अधिकारी ने आगे बताया कि कारण का पता लगाने के लिए विस्तृत विश्लेषण हेतु खाने के नमूने एकत्र किए गए हैं। जबकि अस्पताल के अधिकारियों ने कहा कि सभी विभागों के कर्मचारियों को तत्काल बुलाकर स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया।

एक वरिष्ठ डाक्टर ने बताया कि हमने मरीजों की आमद को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया। पुलिस ने भी भीड़भाड़ वाले आपातकालीन वार्ड को नियंत्रित करने और अफरा-तफरी को रोकने के लिए कदम उठाया। डाक्टरों ने पुष्टि की है कि सभी मरीजों की हालत स्थिर है और उनमें से ज्यादातर को जरूरी इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है।

मिलने वाले समाचार कहते थे कि कि अधिकारी जिम्मेदारी तय करने के लिए खाद्य नमूनों की प्रयोगशाला रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, जबकि इस घटना ने लेह जैसे संवेदनशील इलाकों में बड़े पैमाने पर शूटिंग स्थलों पर सुरक्षा मानकों पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

