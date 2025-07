Mansa Devi Stampede: सावन का महीना, मंदिर में भक्तों की भीड़..., कैसे मची मनसा देवी मंदिर में भगदड़? छिन गई 8 लोगों की जिंदगी

Mansa Devi Stampede: हरिद्वार के प्रसिद्ध मनसा देवी मंदिर में रविवार को भगदड़ मचने के बाद छह लोगों की मौत हो गई। मंदिर के पैदल मार्ग पर सुबह के समय दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं के बीच अचानक भगदड़ की वजह से एक के बाद एक लोग घायल होते गए। हरिद्वार के जिला मजिस्ट्रेट मयूर दीक्षित ने मौतों की पुष्टि करते हुए कहा, "दो व्यक्तियों की हालत गंभीर है और उन्हें उच्च चिकित्सा केंद्रों में रेफर कर दिया गया है। बाकी का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है।"

अधिकारियों के अनुसार, घायलों में 20 पुरुष, 8 महिलाएं और 7 बच्चे शामिल हैं - जिनमें 2 लड़के और 5 लड़कियां हैं।

यह घटना सुबह लगभग 8.30 बजे हुई जब एक ओवरहेड बिजली का तार कथित तौर पर टूटकर पैदल मार्ग के भीड़भाड़ वाले हिस्से पर गिर गया, जिससे तीर्थयात्रियों में दहशत फैल गई। हालांकि, अब अधिकारियों का कहना है कि भगदड़ वास्तविक बिजली लाइन की खराबी के बजाय अफवाह के कारण हुई हो सकती है। प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि घटना बिजली की लाइन टूटने की अफवाह के कारण हुई।

एक अधिकारी ने कहा, "सटीक कारण का पता लगाने के लिए विस्तृत जाँच चल रही है।"

अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि एक व्यक्ति बिजली का झटका लगने से झुलस गया, जबकि अन्य की मौत भगदड़ के दौरान लगी चोटों से हुई। सिटी पुलिस स्टेशन प्रभारी रितेश साहा ने बताया कि जिस समय बिजली का तार टूटा, उस समय मार्ग पर भीड़भाड़ थी।

