'मनमोहन सिंह मेरे मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक थे': पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर बोलीं कांग्रेस नेता सोनिया गांधी

Highlights सोनिया गांधी ने कहा, मेरे लिए, डॉ. मनमोहन सिंह का निधन एक गहरी व्यक्तिगत क्षति है उन्होंने कहा, वह मेरे मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक थे सीपीपी अध्यक्ष ने सिंह को उनके आवास पर श्रद्धांजलि अर्पित की

नई दिल्ली: कांग्रेस संसदीय दल (सीपीपी) की प्रमुख सोनिया गांधी ने शुक्रवार को कहा कि वह उनके मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक थे और उनके निधन से पार्टी ने एक ऐसा नेता खो दिया है जो ज्ञान, बड़प्पन और विनम्रता का प्रतीक था। सिंह के निधन पर अपने संदेश में सोनिया गांधी ने कहा कि वह राष्ट्रीय जीवन में एक ऐसा शून्य छोड़ गए हैं जिसे कभी नहीं भरा जा सकता।

उन्होंने कहा, "कांग्रेस पार्टी और भारत के लोग हमेशा इस बात पर गर्व और आभारी रहेंगे कि हमारे पास डॉ. मनमोहन सिंह जैसे नेता थे जिनका भारत की प्रगति और विकास में योगदान अतुलनीय है।" पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, "डॉ. मनमोहन सिंह के निधन से हमने एक ऐसा नेता खो दिया है जो ज्ञान, बड़प्पन और विनम्रता का प्रतीक था, जिसने पूरे दिल और दिमाग से हमारे देश की सेवा की। कांग्रेस पार्टी के लिए एक उज्ज्वल और प्रिय मार्गदर्शक, उनकी करुणा और दूरदर्शिता ने लाखों भारतीयों के जीवन को बदल दिया और उन्हें सशक्त बनाया।"

सोनिया ने कहा कि भारत के लोग सिंह को उनके शुद्ध हृदय और उत्कृष्ट बुद्धि के लिए प्यार करते थे। उन्होंने कहा कि उनकी सलाह, "बुद्धिमानीपूर्ण सलाह" और विचारों को देश के सभी राजनीतिक वर्गों द्वारा उत्सुकता से मांगा जाता था तथा उनका अत्यधिक महत्व था।

𝐂𝐨𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐬 𝐏𝐚𝐫𝐥𝐢𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐲 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐲 𝐂𝐡𝐚𝐢𝐫𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧 𝐒𝐦𝐭. 𝐒𝐨𝐧𝐢𝐚 𝐆𝐚𝐧𝐝𝐡𝐢 𝐣𝐢'𝐬 𝐦𝐞𝐬𝐬𝐚𝐠𝐞 𝐨𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐩𝐚𝐬𝐬𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐟 𝐃𝐫 𝐌𝐚𝐧𝐦𝐨𝐡𝐚𝐧 𝐒𝐢𝐧𝐠𝐡 𝐣𝐢.



In Dr Manmohan Singh's passing, we have lost a leader who was the epitome… pic.twitter.com/3rE8I8u8TE