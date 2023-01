कंझावला घटना: मृतका के परिजनों से मनीष सिसोदिया ने की मुलाकात, परिवार के किसी एक सदस्य को दिया सरकारी नौकरी का आश्वासन

Highlights 20 वर्षीय अंजलि सिंह की मौत ने देश को हिलाकर रख दिया, जब उसे पांच पुरुषों द्वारा संचालित एक कार ने टक्कर मार दी थी। वह कार के नीचे फंस गई और उसे शहर के सुल्तानपुरी से कंझावला तक लगभग 12 किमी तक घसीटा गया। ऑटोप्सी रिपोर्ट ने अंजलि पर किसी भी तरह के यौन हमले से इनकार किया है।

नई दिल्ली: दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को सुल्तानपुरी दुर्घटना पीड़ित अंजलि सिंह के परिवार से मुलाकात की, जिनकी नए साल के दिन तड़के एक कार द्वारा घसीटे जाने से मौत हो गई थी। सिसोदिया ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा पूर्व में घोषित 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि के अलावा मृतका के परिवार में से किसी एक सदस्य को नौकरी देने का आश्वासन दिया।

सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वे कानून व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने के बजाय विपक्ष को नष्ट करने के लिए अपनी सारी शक्ति का उपयोग कर रहे हैं। सिसोदिया ने कहा, "वह अपने परिवार की अकेली कमाने वाली थी। उसके परिवार को 10 लाख रुपये दिए जाएंगे और उसके परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का प्रयास किया जाएगा।"

