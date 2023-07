Manipur viral video: दो महिलाओं से हैवानियत!, मोबाइल फोन बरामद, सीबीआई के पास केस, 35000 जवान तैनात, जानें अपडेट

Highlights मणिपुर में भीड़ द्वारा दो महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाए जाने के मामले की जांच सीबीआई करेगी। अधिकारी ने कहा कि सरकार राज्य से बाहर सुनवाई का अनुरोध करेगी। केंद्र ने कुकी और मैतेई समुदायों के सदस्यों के साथ कई दौर की बातचीत की।

Manipur viral video: मणिपुर वायरल वीडियो को लेकर सरकार एक्शन मूड में है। 19 जुलाई को दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर हैवानियत की गई थी। मोबाइल फोन बरामद हो गया और सीबीआई के पास है। इस बीच केंद्र सरकार ने सेना और सीआरपीएफ के 35000 जवानों को तैनात किया है।

The Centre held several rounds of talks with members of Kuki and Meitei communities, six rounds of talks with each community were held: Top government sources https://t.co/aMzIQnQ6nY — ANI (@ANI) July 27, 2023

गृह मंत्रालय (MHA) मणिपुर वायरल वीडियो मामले को CBI को भेजेगा। केंद्र भी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर वायरल वीडियो मामले की सुनवाई मणिपुर से बाहर कराने का अनुरोध करेगा। मणिपुर में भीड़ द्वारा दो महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाए जाने के मामले की जांच सीबीआई करेगी।

Centre will also file an affidavit in Supreme Court requesting the the trial of viral video case to take place outside Manipur https://t.co/J5vl6HICei — ANI (@ANI) July 27, 2023

अधिकारी ने कहा कि सरकार राज्य से बाहर सुनवाई का अनुरोध करेगी। गृह मंत्रालय मैतेई और कुकी दोनों समुदायों के संपर्क में है। मणिपुर में शांति बहाली के लिए बातचीत महत्वपूर्ण चरण में है। केंद्र ने कुकी और मैतेई समुदायों के सदस्यों के साथ कई दौर की बातचीत की, प्रत्येक समुदाय के साथ छह दौर की बातचीत हुई।

मणिपुर में भीड़ द्वारा दो महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाए जाने की घटना की जांच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा की जाएगी और सरकार इस मामले में मुकदमे की सुनवाई राज्य से बाहर कराने का अनुरोध करेगी। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि सुनवाई पड़ोसी राज्य असम की अदालत में कराने का अनुरोध किया जाएगा। अधिकारियों ने यह भी कहा कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय मेइती और कुकी समुदायों के संपर्क में है तथा मणिपुर में शांति बहाली के लिए बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है।

मणिपुर में करीब तीन महीने से जारी जातीय हिंसा के कारण अभी तक 160 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। चार मई को महिलाओं के साथ हुई उत्पीड़न की इस घटना का वीडियो इस महीने सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद देश भर में आक्रोश व्याप्त हो गया था।

The mobile phone from which Manipur women viral video was shot has been recovered and the person who shot the video is arrested: Top government sources — ANI (@ANI) July 27, 2023

