By अनिल शर्मा | Published: May 5, 2023 09:07 AM

मणिपुर में स्थिति को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार ने ‘‘गंभीर स्थिति’’ में देखते ही गोली मारने का आदेश जारी कर दिया है। वहीं, स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सेना और असम राइफल्स के 55 ‘कॉलम’ को तैनात किया गया है।

मणिपुर हिंसाः 9,000 से अधिक लोग विस्थापित, कई परिवारों ने असम में ली शरण; स्थिति को काबू में लाने के लिए सेना और असम राइफल्स के 55 ‘कॉलम’ की तैनाती

