Manipur Violence: मणिपुर के कई जिलों में 5 दिनों के लिए इंटरनेट बंद, बिष्णुपुर में लगाया गया कर्फ्यू

Manipur Violence: हिंसा प्रभावित मणिपुर राज्य में एक बार फिर हालात तनावपूर्ण हो गए है। मैतेई नेता की गिरफ्तारी के बाद 7 जून की रात को हुए विरोध प्रदर्शन में भारी बवाल और हिंसा हुई। राज्य के पांच अलग-अलग जिलों में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए। इसे देखते हुए मणिपुर में पांच दिनों के लिए पांच जिलों में वीसैट और वीपीएन सेवाओं सहित इंटरनेट और मोबाइल डेटा सेवाओं को निलंबित कर दिया गया है। ये पांच जिले इंफाल पश्चिम, इंफाल पूर्व, थौबल, काकचिंग और बिष्णुपुर हैं।

एन अशोक कुमारआयुक्त-सह-सचिव (गृह) ने एक आदेश में कहा, ""मणिपुर राज्य में मौजूदा कानून और व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए, विशेष रूप से मणिपुर के इंफाल पश्चिम, इंफाल पूर्व, थौबल, काकचिंग और बिष्णुपुर जिलों में, यह आशंका है कि कुछ असामाजिक तत्व लोगों की भावनाओं को भड़काने वाली गंभीर छवियों, अभद्र भाषा और घृणास्पद वीडियो संदेशों को प्रसारित करने के लिए सोशल मीडिया का बड़े पैमाने पर उपयोग कर सकते हैं, जिसका मणिपुर राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर असर पड़ सकता है।"

Manipur | In view of the prevailing law and order situation, prohibitory orders have been issued by District Magistrates of Imphal West, Imphal East, Thoubal, Kakching and Bishnupur districts. Citizens are requested to cooperate with the orders. pic.twitter.com/4Q4kcU4T2I

इसमें कहा गया है, "भड़काऊ सामग्री और झूठी अफवाहों के परिणामस्वरूप, जो सोशल मीडिया/मोबाइल सेवाओं, एसएमएस सेवाओं और डोंगल सेवाओं पर संदेश सेवाओं के माध्यम से जनता तक प्रसारित/प्रसारित की जा सकती हैं, सार्वजनिक/निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचने और सार्वजनिक शांति एवं सांप्रदायिक सद्भाव में व्यापक गड़बड़ी होने का खतरा है।"

आदेश में कहा गया है, "राष्ट्र-विरोधी और असामाजिक तत्वों की साजिश और गतिविधियों को विफल करने और शांति और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने और सार्वजनिक/निजी संपत्ति को किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान या खतरे को रोकने के लिए, सार्वजनिक हित में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त उपाय करना आवश्यक हो गया है, जैसे कि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि के माध्यम से विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे टैबलेट, कंप्यूटर, प्रदर्शनकारियों, मोबाइल फोन आदि पर गलत सूचना और झूठी अफवाहों के प्रसार को रोकना और आंदोलनकारियों की भीड़ को जुटाने और आगजनी/बर्बरता को बढ़ावा देने के लिए बड़ी संख्या में एसएमएस भेजना, जिससे जानमाल का नुकसान हो सकता है और/या सार्वजनिक/निजी संपत्ति को नुकसान हो सकता है।"

