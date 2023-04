Mana Village: देश का अंतिम नहीं पहला गांव बना उत्तराखंड का माणा, पिछले साल पीएम मोदी ने लगाई थी मुहर

Highlights उत्तराखंड का माणा गांव अब देश का पहला गांव बना गया है। बीआरओ ने ग्राम के प्रवेश द्वार पर 'भारत का प्रथम गांव'का साइन बोर्ड लगा दिया है। पिछले साल पीएम मोदी ने इस गांव को देश के पहले गांव के तौर पर एक नई पहचान दी थी।

देहरादून: सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) ने उत्तराखंड के चमोली जिले में भारत-चीन सीमा पर बसे सीमांत गांव माणा के प्रवेश द्वार पर 'भारत का प्रथम गांव' होने का साइन बोर्ड लगा दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा, ‘‘अब माणा देश का आखिरी नहीं बल्कि प्रथम गांव के रूप में जाना जाएगा।’’

मामले में सीएम धामी ने ट्वीट कर कहा है कि ‘‘पिछले साल अक्टूबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमांत गांव माणा में उसे देश के प्रथम गांव के रूप में संबोधित किया था और हमारी सरकार सीमांत क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास हेतु सदैव समर्पित है।’’ बता दें कि 21 अक्टूबर 2022 को माणा में आयोजित एक कार्यक्रम में मोदी ने मुख्यमंत्री द्वारा माणा को भारत का अंतिम गांव की बजाय देश का पहला गांव कहे जाने पर मुहर लगाते हुए कहा था कि अब तो उनके लिये भी सीमाओं पर बसा हर गांव देश का पहला गांव ही है।

The signboard of the "first Indian village" in place of the "last Indian village" installed by the Border Roads Organization (BRO) at the entrance of the border village Mana. pic.twitter.com/MdrbPW7s7O