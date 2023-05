भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के काफिले की कार से टक्कर लगने से एक व्यक्ति की मौत, स्थानीय लोगों का आरोप- घटना के बाद भी काफिला नहीं रुका

Highlights दुर्घटना गुरुवार देर रात को हुई जिसके बाद स्थानीय लोगों ने एक घंटे से अधिक समय तक सड़क को जाम किया। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि दुर्घटना के बाद भी काफिला नहीं रुका।

कोलकाताः पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले के चांदीपुर में भाजपा के नेता शुभेंदु अधिकारी के काफिले में शामिल एक कार की टक्कर लगने से कथित तौर पर एक व्यक्ति मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने यह दावा किया है। हालांकि, पुलिस अभी इस बात की पुष्टि नहीं कर पाई है कि उक्त वाहन नंदीग्राम के सांसद अधिकारी के काफिले में शामिल था या नहीं।

दुर्घटना गुरुवार देर रात को हुई जिसके बाद स्थानीय लोगों ने एक घंटे से अधिक समय तक सड़क को जाम किया। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि दुर्घटना के बाद भी काफिला नहीं रुका। जिले के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘‘मृतक शेख इसराफिल एक पेट्रोल पंप के पास राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) पार कर रहा था, तभी रात करीब साढ़े दस बजे एक कार ने उसे टक्कर मार दी। उसे एक स्थानीय अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।’’

A youth had died after being allegedly hit by a car part of #BJP#SuvenduAdhikari convoy. The alleged incident happened last night. The NH near Chandipur #Bengal witnessed protest & blockade as locals outraged alleging that Suvendu Adhikari didn’t make effort to save the victim pic.twitter.com/2Vq8hWCdQn