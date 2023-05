ममता बनर्जी ने कहा- मणिपुर हिंसा में कितने लोग मारे गए, स्पष्ट आंकड़ा नहीं दे रही सरकार, अमित शाह के बंगाल दौरे को लेकर कही ये बात

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 9, 2023 07:22 AM

ममता बनर्जी ने कहा कि न तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और न ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बारे में कुछ कहा कि भाजपा शासित राज्य में आखिर हो क्या रहा है।

ममता बनर्जी ने कहा- मणिपुर हिंसा में कितने लोग मारे गए, स्पष्ट आंकड़ा नहीं दे रही सरकार, अमित शाह के बंगाल दौरे को लेकर कही ये बात

Next