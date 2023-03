ममता बनर्जी ने राहुल गांधी को बताया नरेंद्र मोदी की टीआरपी, कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा, "मोदी-ममता में राहुल गांधी की छवि खराब करने की डील हुई है"

Highlights ममता बनर्जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी के टीआरपी हैं राहुल गांधी, कांग्रेस ने किया पलटवार अधीररंजन चौधरी ने कहा ममता दीदी जांच एजेंसियों के भय से मोदी के सामने समर्पण कर चुकी हैं मोदी-ममता के बीच राहुल गांधी और कांग्रेस की छवि खराब करने के लिए पक्की डील हो चुकी है

दिल्ली: कांग्रेस पार्टी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी के उस बयान की तीखी आलोचना की है, जिसमें ममता बनर्जी ने कहा था कि राहुल गांधी आने वाले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की असल टीआरपी होंगे। ममता बनर्जी ने यह बात राहुल गांधी के बयान पर संसद नहीं चलने और भाजपा द्वारा राहुल गांधी को विपक्षी दल का मुख्य लीडर बनाये जाने के संबंध में कही थी।

ममता बनर्जी के बयान पर तमतमाई कांग्रेस की ओर से लोकसभा में कांग्रेस की अगुवाई करने वाले अधीररंजन चौधरी ने पलटवार करते हुए आरोप लगा दिया है कि ममता बनर्जी केंद्रीय जांच एजेंसियों के भय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने समर्पण कर चुकी हैं और इसी कारण वो राहुल गांधी के बारे में ऐसी बात कह रही हैं।

अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर बोल रही हैं। पीएम मोदी और ममता दीदी में राहुल गांधी और कांग्रेस की छवि खराब करने के लेकर डील हुई है। चूंकि ममता बनर्जी ईडी-सीबीआई के छापे से खुद को बचाना चाहती हैं इसलिए वह कांग्रेस के खिलाफ ऐसा कह रही हैं क्योंकि इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुश होंगे।

Mamata Banerjee is speaking on the direction of the PM. PM and didi have a deal to defame the image of Rahul Gandhi and Congress. She wants to save herself from ED-CBI raids that's why she is against Congress as PM will be happy with this: Congress MP Adhir Ranjan Chowdhury pic.twitter.com/Rvh4eqD65V