मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को पत्र लिखा, कहा- जहां रेल हादसा हुआ, वहां 8278 पद खाली हैं, रिक्तियां क्यों नहीं भरी जा रही हैं?

Highlights मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा पूछा- रेल बजट को आम बजट से क्यों मिलाया गया? पूछा- रेलवे में तीन लाख पद खाली हैं, रिक्तियां क्यों नहीं भरी जा रही हैं?

नई दिल्ली: ओडिशा रेल हादसे के बारे में जानकारी देते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि दुर्घटना के असल वजह के बारे में पता चल गया है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रोनिक इंटरलॉकिंग में बदलाव की वजह से ऐसा होना कहा। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम, ट्रेनों के बीच एक तरह का सुरक्षा तंत्र है। यह रेलवे जंक्शनों, स्टेशनों और सिग्नलिंग बिंदुओं पर ट्रेनों की आवाजाही के सुरक्षित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करता है। रेल मंत्री ने साथ ही कहा कि विस्तृत बात रिपोर्ट में बताई जाएगी।

अब इन्हीं मुद्दों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र में मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूछा है कि लोको पायलट रेल सुरक्षा के लिए अहम होते हैं, ऐसे में उनकी रिक्तियां क्यों नहीं भरी जा रहीं?

अपने पत्र में कांग्रेस अध्यक्ष ने लिखा, "रेलवे को बुनियादी तौर पर मजबूत करने के बजाय खबरों में बने रहने के लिए ऊपरी तौर पर ही बदलाव किए जा रहे हैं। लगातार गलत फैसलों की वजह से रेल का सफर असुरक्षित बन गया है। रेलवे में तीन लाख पद खाली हैं। पूर्वी तट रेलवे में, जहां ये हादसा हुआ, वहां भी 8278 पद खाली हैं। कई वरिष्ठ पदों पर भी तैनाती नहीं हुई हैं। रेलवे बोर्ड खुद इस बात को स्वीकार कर चुका है कि लोको पायलट्स पर काम का दबाव ज्यादा है क्योंकि कर्मचारियों की कमी की वजह से उन्हें कई घंटे अतिरिक्त काम करना पड़ता है। लोको पायलट रेल सुरक्षा के लिए अहम होते हैं, ऐसे में उनकी रिक्तियां क्यों नहीं भरी जा रहीं?"

Congress President Shri @kharge writes a letter to PM Modi, raising crucial questions that demand urgent answers regarding the devastating Odisha train tragedy.



The nation awaits accountability! pic.twitter.com/KKheXgaQor