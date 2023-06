राहुल गांधी के मणिपुर दौरे को लेकर भाजपा के हमले पर बोले खड़गे- वो हमेशा ईर्ष्या से बात करते हैं

Highlights खड़गे ने कहा कि वे (बीजेपी) हमेशा ईर्ष्या से बात करते हैं। मणिपुर में मेइती और कुकी समुदाय के बीच मई की शुरुआत में भड़की जातीय हिंसा में 100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है मणिपुर की 53 प्रतिशत आबादी मेइती समुदाय की है और यह मुख्य रूप से इंफाल घाटी में रहती है।

नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मणिपुर यात्रा और विपक्ष की बैठक पर उनकी टिप्पणियों के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने ईर्ष्या के कारण ऐसा कहा है।

पत्रकारों से बात करते हुए खड़गे ने कहा, "वे (बीजेपी) हमेशा ईर्ष्या से बात करते हैं। यदि कोई कांग्रेस नेता वहां (मणिपुर) जाकर लोगों की कठिनाइयों को समझने की कोशिश करता है, तो वे इसे नाटक कहते हैं। वे पटना में विपक्ष की बैठक को फोटो सेशन कहते हैं। वे लोकतांत्रिक नहीं बल्कि तानाशाही मानसिकता वाले हैं। मैं ऐसी मानसिकता की निंदा करता हूं।"

