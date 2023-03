स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर लगाया देश से नफरत का आरोप, मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया पलटवार, कही ये बात

Highlights खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा उन पर लगाए गए आरोपों का जवाब खुद देंगे। ब्रिटेन में राहुल गांधी के बयान ने भारत में राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। कांग्रेस ने इस बात पर जोर दिया कि पीएम मोदी और भाजपा सरकार की आलोचना करना देश की आलोचना करने के बराबर नहीं है।

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बुधवार पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर आरोप लगाया था कि पीएम मोदी के लिए उनकी नफरत देश के लिए नफरत में बदल गई है। वहीं, अब ईरानी के इस बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा उन पर लगाए गए आरोपों का जवाब खुद देंगे।

बता दें कि ब्रिटेन में राहुल गांधी के बयान ने भारत में राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है और भाजपा ने विदेशी धरती पर भारत का अपमान करने के लिए राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की है। राहुल गांधी बुधवार को अपनी टिप्पणी को लेकर हुए विवाद के बीच भारत पहुंचे, जिसका उन्होंने पहले ही बचाव किया और स्पष्ट किया कि उन्होंने देश के गौरव को कभी कम नहीं आंका।

कांग्रेस ने भी इस बात पर जोर दिया कि पीएम मोदी और भाजपा सरकार की आलोचना करना देश की आलोचना करने के बराबर नहीं है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि राहुल गांधी की प्रधानमंत्री के लिए नफरत अब देश के लिए नफरत है। स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी ने खेद व्यक्त किया कि विदेशी ताकतें क्यों नहीं आतीं और भारत पर हमला नहीं करतीं।

Delhi | He (Congress MP Rahul Gandhi) will himself give the answers to those (allegations): Congress president Mallikarjun Kharge on allegations on Rahul Gandhi that "while criticising the PM, he is now criticising the nation" https://t.co/i9LUAowIJBpic.twitter.com/HsShVhfl7l