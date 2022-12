आंध्रप्रदेश: पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू के रोडशो में हुआ बड़ा हादसा, भगदड़ जैसी स्थिति में 7 लोगों की हुई मौत-कई घायल

Highlights आंध्रप्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू के रोडशो में भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। ऐसे में वहां इस रोडशो में 7 लोगों की मौत हो गई है और कई घायल हुए है। वहीं इस घटना के बाद चंद्रबाबू नायडू ने अपना रोडशो बंद कर दिया है और मृतकों को मुआवजे का एलान किया है।

अमरावती: आंध्रप्रदेश में नेल्लोर जिले के कांडुकुर में बुधवार को नहर में गिरने से एक महिला समेत सात लोगों की मौत हो गयी जबकि आठ अन्य घायल हो गए है। यह हादसा तब हुआ जब विधानसभा में विपक्ष के नेता एन चंद्रबाबू नायडू वहां एक एक रोडशो को संबोधित कर रहे थे। पुलिस ने यह जानकारी दी है।

ऐसे में इसकी खबर मिलते ही चंद्रबाबू नायडू ने अपना रोडशो बंद कर दिया था और मृतकों के लिए मुआवजे का एलान किया है। यही नहीं उन्होंने इनके बच्चों की पढ़ाई को लेकर भी एलान किया है।

पुलिस के अनुसार लोग बड़ी संख्या में सभास्थल पर पहुंच गये थे और लोगों में आगे जाने की आपाधापी होने लगी थी। इससे भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। पुलिस का कहना है कि स्पष्ट तस्वीर बाद में सामने आयेगी। उसके अनुसार घायलों का इलाज चल रहा है।

Over half a dozen reportedly dead after a stampede during the road show of #TDP chief #ChandrababuNaidu in Kandukur of Nellore Dist. Several injured taken to local hospitals for treatment. #AndhraPradeshpic.twitter.com/uQma24SkmW