लोगों ने जो मुझ पर विश्वास जताया... मैथिली ठाकुर अलीनगर विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार

By संदीप दाहिमा | Updated: November 14, 2025 13:40 IST2025-11-14T13:34:14+5:302025-11-14T13:40:05+5:30

अलीनगर विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार मैथिली ठाकुर ने कहा, "लोगों ने जो मुझ पर विश्वास जताया इसको लेकर मैं आगे बढ़ रही हूं।

Maithili Thakur Election Result Alinagar Chunav Parinam Result 2025 | लोगों ने जो मुझ पर विश्वास जताया... मैथिली ठाकुर अलीनगर विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार

लोगों ने जो मुझ पर विश्वास जताया... मैथिली ठाकुर अलीनगर विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार

Highlightsलोगों ने जो मुझ पर विश्वास जताया... मैथिली ठाकुर अलीनगर विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार

Maithili Thakur Election Result: दरभंगा, बिहार: अलीनगर विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार मैथिली ठाकुर ने कहा, "लोगों ने जो मुझ पर विश्वास जताया इसको लेकर मैं आगे बढ़ रही हूं। ये जीत मेरी नहीं है उन सभी लोगों की जीत है जिन्होंने मुझे पर विश्वास किया।"

 

English summary :
Maithili Thakur Election Result Alinagar Chunav Parinam Result 2025


Web Title: Maithili Thakur Election Result Alinagar Chunav Parinam Result 2025

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Bihar Assembly Election 2025BiharBihar BJPNDANarendra ModiRJDबिहार विधानसभा चुनाव 2025बिहारराष्ट्रीय रक्षा अकादमीनरेंद्र मोदीआरजेडी