Highlights लोगों ने जो मुझ पर विश्वास जताया... मैथिली ठाकुर अलीनगर विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार

Maithili Thakur Election Result: दरभंगा, बिहार: अलीनगर विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार मैथिली ठाकुर ने कहा, "लोगों ने जो मुझ पर विश्वास जताया इसको लेकर मैं आगे बढ़ रही हूं। ये जीत मेरी नहीं है उन सभी लोगों की जीत है जिन्होंने मुझे पर विश्वास किया।"

