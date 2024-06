18वीं लोकसभा का सत्र शुरू होते ही महुआ मोइत्रा ने महिला सांसदों के साथ साझा की तस्वीरें, कैप्शन में लिखा - 'योद्धा वापस आ गए हैं'

Highlights इस बार कुल 74 महिलाओं ने लोकसभा चुनाव जीता है, जो 2019 में चुने गए 78 से थोड़ी कम है निचले सदन में चुनी गई कुल महिला सांसदों में से पश्चिम बंगाल 11 महिला सांसदों के साथ सबसे आगे है टीएमसी की मोइत्रा पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं

नई दिल्ली: तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने सोमवार को 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के शुरू होने के अवसर पर कुछ विपक्षी महिला लोकसभा सांसदों के साथ 2019 बनाम 2024 की तस्वीरें पोस्ट कीं। 2019 की पुरानी तस्वीर में सांसद मोइत्रा, कनिमोझी, सुप्रिया सुले, जोथिमणि और थमिझाची थंगापांडियन संसद के निचले सदन में एक बेंच पर बैठे हुए हैं, जबकि नवीनतम तस्वीर में नई लोकसभा सांसद डिंपल यादव शामिल हैं। मोइत्रा ने एक्स (जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) पर पोस्ट की गई तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा, "योद्धा वापस आ गए हैं।"

मोइत्रा पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं, जबकि कनिमोझी तमिलनाडु की थूथुकुडी सीट का प्रतिनिधित्व करती हैं। अन्य सांसद - सुप्रिया सुले, जोथिमणि, थमिझाची थंगापांडियन और डिंपल यादव क्रमशः महाराष्ट्र के बारामती निर्वाचन क्षेत्र, तमिलनाडु की करूर सीट, चेन्नई दक्षिण सीट और उत्तर प्रदेश की मैनपुरी सीट का प्रतिनिधित्व करती हैं।

कुल 74 महिलाओं ने लोकसभा चुनाव जीता है, जो 2019 में चुने गए 78 से थोड़ी कम है। निचले सदन में चुनी गई कुल महिला सांसदों में से पश्चिम बंगाल 11 महिला सांसदों के साथ सबसे आगे है।

18वीं लोकसभा का सत्र सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य कैबिनेट मंत्रियों के संसद सदस्य के रूप में शपथ लेने के साथ शुरू हुआ। दूसरी ओर, विपक्ष ने भाजपा नेता भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त करने, नीट यूजी-2024 परीक्षा में कथित अनियमितताओं और संसद भवन परिसर के भीतर प्रतिमाओं के स्थानांतरण सहित कई मुद्दों पर हंगामा किया।

The warriors are back ! 2024 vs 2019@KanimozhiDMK@dimpleyadav@supriya_sule@jothims@ThamizhachiThpic.twitter.com/D1lJGHFFhb