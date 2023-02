महाराष्ट्र: फायर ब्रिगेड की भर्ती के लिए पहुंची महिलाओं की पुलिस से झड़प, उम्मीदवारों पर लाठीचार्ज

Highlights महिला फायर ब्रिगेड की भर्ती प्रक्रिया के दौरान हंगामा भीड़ को काबू करने के लिए इस दौरान महिला उम्मीदवारों पर मुंबई पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया लिस और युवा उम्मीदवारों के बीच झड़प की वीडियो सामने आई है

मुंबई: महिला फायर ब्रिगेड की भर्ती के लिए शनिवार को मुंबई पहुंची महिला उम्मीदवारों और पुलिस के बीच जबरदस्त झड़प हो गई। पुलिस और युवा उम्मीदवारों के बीच झड़प की वीडियो सामने आई है, जिसमें देखा जा सकता है कि दर्जनों उम्मीदरवार गेट के बार विरोध कर रही हैं।

भीड़ को काबू करने के लिए इस दौरान महिला उम्मीदवारों पर मुंबई पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज के बाद उम्मीदवार इधर-उधर भागती हुई दिखाई दी। फिलहाल किसी के घायल होने की सूचना नहीं मिली है।

