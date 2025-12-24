Maharashtra: 20 साल बाद एक होने जा रहे उद्धव और राज ठाकरे, आज होगा औपचारिक गठबंधन
By अंजली चौहान | Updated: December 24, 2025 09:54 IST2025-12-24T09:54:26+5:302025-12-24T09:54:30+5:30
Maharashtra: जनवरी 2026 में होने वाले महत्वपूर्ण नगर निगम चुनावों से पहले, चचेरे भाई मुंबई में बालासाहेब ठाकरे स्मारक का दौरा करेंगे और दोपहर 12 बजे औपचारिक रूप से अपने गठबंधन की घोषणा करेंगे।
Maharashtra: महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा बदलाव होने जा रहा है, क्योंकि ठाकरे परिवार का विवाद अब सुलझ रहा है। राज्य के नगर निगम चुनाव से पहले उद्धव और राज ठाकरे गठबंधन करने वाले हैं जिसकी आज औपचारिक घोषणा होगी। शिवसेना UBT प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे, बालासाहेब ठाकरे के स्मारक पर एक साथ श्रद्धांजलि देकर औपचारिक रूप से अपने गठबंधन का संकेत देने वाले हैं, जो एक संयुक्त मोर्चे के माध्यम से ठाकरे विरासत को पुनर्जीवित करने के प्रयास को रेखांकित करता है।
ये चचेरे भाई जनवरी 2026 में होने वाले महत्वपूर्ण नगर निगम चुनावों के लिए दोपहर 12 बजे औपचारिक रूप से अपने गठबंधन की घोषणा करने से पहले सुबह 11 बजे मुंबई में स्मारक पर जाएंगे।
उद्धव-राज आगामी चुनावों के लिए गठबंधन की घोषणा करेंगे
दोनों नेता आज सुबह 11 बजे शिवाजी पार्क स्थित बालासाहेब ठाकरे के स्मारक पर पहुंचने वाले हैं। वे वहां पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और फिर ब्लू सी होटल जाएंगे, जहां वे एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे।
महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव 15 जनवरी, 2026 को होने हैं, और वोटों की गिनती 17 जनवरी को होगी।
सीट-बंटवारे पर बातचीत
दोनों पार्टियों के नेताओं ने सोमवार देर रात एक बैठक की, जिसके दौरान कथित तौर पर सीट-बंटवारे पर बातचीत अंतिम चरण में पहुंच गई। सूत्रों ने बताया कि एक व्यापक सहमति बन गई है, हालांकि माना जा रहा था कि राज ठाकरे सभी चर्चाएं पूरी होने के बाद ही गठबंधन की घोषणा करने के पक्ष में थे।
क्या NCP का पुनर्मिलन होने वाला है?
पुणे में एक व्यापक भाजपा विरोधी मोर्चा बनाने पर भी समानांतर चर्चा चल रही है, जिसमें महा विकास अघाड़ी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और अजीत पवार के नेतृत्व वाली NCP शामिल हैं। बताया जा रहा है कि अजीत पवार ने शहर में कांग्रेस-NCP गठबंधन की संभावना तलाशने के लिए कांग्रेस नेता सतेज पाटिल से बात की है। हालांकि, ये बातचीत अभी आगे नहीं बढ़ी है।
Thackeray Brothers Visit Balasaheb Samadhi युतीच्या घोषणेआधी ठाकरे बंधू बाळासाहेबांना अभिवादन करणार#rajthackeray#uddhavthackeray#thackeraybrothers#balasahebthackeraysamadhi#Zee24Taas#MarathiNewsTodayLivepic.twitter.com/3LYTftTltn— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) December 24, 2025
इस बीच, शरद पवार गुट अभी भी इस बात पर विचार कर रहा है कि शिवसेना UBT या कांग्रेस के साथ गठबंधन किया जाए। आज मुंबई में सुप्रिया सुले और अन्य वरिष्ठ नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक होने की उम्मीद है, जहां अंतिम फैसला लिया जा सकता है।
महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों, जिसमें धनवान बृहन्मुंबई नगर निगम भी शामिल है, के महत्वपूर्ण चुनावों में 15 जनवरी को राज्य के प्रमुख शहरी केंद्रों में वर्चस्व के लिए महायुति और MVA के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। वोटों की गिनती 16 जनवरी को होगी।