महाराष्ट्र से आया दिल दहलाने वाला वीडियो, कार की बोनट पर फंसे यातायात पुलिसकर्मी को शख्स ने 20 किलोमीटर तक घसीटा

ठाणे: महाराष्ट्र के नवी मुंबई शहर में यातायात पुलिस कर्मी ने एक कार को रोकने की कोशिश की, लेकिन चालक ने उसे कथित तौर पर टक्कर मार दी, जिससे कर्मी कार के बोनट पर फंस गया और करीब 20 किलोमीटर तक घसीटता चला गया।

अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चालक ने कथित रूप से मादक पदार्थ का सेवन किया था। अधिकारियों के मुताबिक, यह घटना शनिवार दोपहर डेढ़ बजे वाशी इलाके में हुई, जब 37 वर्षीय पुलिस नाइक सिद्देश्वर माली केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा बंदोबस्त ड्यूटी पर थे।

पुलिस ने बताया कि चालक की पहचान 22 वर्षीय आदित्य बेम्बडे के तौर पर हुई है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि बेम्बडे के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत हत्या की कोशिश समेत अन्य संबंधित धाराओं और स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

