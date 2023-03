महाराष्ट्र: सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर रोक लगाने के लिए लिया "दीवार" फिल्म के आईकॉनिक डायलॉग का सहारा, नागपुर नगर निगम ने साझा किया दिलचस्प पोस्टर

Highlights नागपुर की दीवारों रपर नगर पालिका ने सफाई का संदेश देते हुए लगाए अनोखे पोस्टर फिल्म 'दीवार' की तर्ज पर पोस्टर सोशल मीडिया पर किए गया वायरल पोस्टर देख सोशल मीडिया यूजर्स कर रहे मजेदार कमेंट्स

नागपुर: अपने अनूठे मैसेज की वजह से सोशल मीडिया में नागपुर पुलिस हमेशा चर्चा में रहती है लेकिन अबकी बार नागपुर महानगरपालिका ने अनूठे अंदाज में एक ऐसी पोस्ट की है जिसके सोशल मीडिया में खूब चर्चे हो रहे हैं। अपनी इस पोस्ट के माध्यम से नागपुर मनपा ने लोगों को आगाह किया है कि वह दीवार पर न थूकें।

दरअसल, 21 और 22 मार्च को G20 के अंतर्गत C20 की बैठक नागपुर में होने जा रही है। इसमें G20 देशों के कई विदेशी मेहमान 2 दिनों तक शामिल होने के लिए नागपुर में ही रुकने वाले है। इस बैठक को देखते हुए नागपुर का प्रशासन पिछले एक डेढ़ माह से एक्शन मोड में आ गया है। नागपुर की विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी लगातार बैठक के लेकर G20 कामों की समीक्षा कर रही है।

Don't Spit in Public places.

Don't Spit in Public places.

Spitting in public places is not a healthy practice hence it should be completely avoided.If you are caught spitting, the #NMC will charge Rs. 200.