महाराष्ट्रः विश्वासघात करने के बावजूद जमीनी कार्यकर्ता संगठन के साथ खड़े, आदित्य ठाकरे बोले-'मातोश्री' दरवाजे उन सभी के लिए खुले हैं, जो वापस आना चाहते...

Highlights दोनों गुटों ने बार-बार असली शिवसेना होने का दावा किया है। पूर्व मंत्री ने कहा कि शिवसेना को उन लोगों ने ''धोखा'' दिया है। पुरुष और महिलाएं जो चुनाव में राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं।

मुंबईः महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने रविवार को दावा किया कि पार्टी ने जिन लोगों पर भरोसा किया उनके विश्वासघात करने के बावजूद जमीनी कार्यकर्ता संगठन के साथ अब भी मजबूती से खड़े है।

मुंबई के उत्तरी उपनगर दहिसर में अपनी 'निष्ठा यात्रा' के दौरान आदित्य ठाकरे ने कहा कि जो लोग शिवसेना छोड़ना चाहते थे, वे चले गए, लेकिन जमीनी स्तर के शिवसैनिक उनके पिता और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी का समर्थन करना जारी रखे हुए हैं।

Mumbai | This is a fight for Mumbai, fight for life. We fought for forest&to protect our tribals. When we were here no trees were uprooted. Cars go for maintenance once every 3-4 months, not every night: Shiv Sena leader Aaditya Thackeray at Aarey protest site pic.twitter.com/aRIIRHh4oj