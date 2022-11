महाराष्ट्र: शालीमार एक्सप्रेस के पार्सल डिब्बे में लगी आग, घटना में कोई हताहत नहीं, मध्य रेलवे पर सेवाएं बाधित

Highlights मार्ग पर सेवाएं बाधित हैं और कुछ रेलगाड़ियों के आवागमन में विलंब हुआ है। दमकलकर्मियों के पहुंचने से पहले रेलवे अधिकारियों ने आग बुझाने की कोशिश की। सुबह करीब साढ़े नौ बजे आग पर काबू पा लिया गया और कुछ देर बाद पूरी तरह आग बुझा दी गयी।

मुंबईः महाराष्ट्र के नासिक रोड स्टेशन पर शनिवार सुबह मुंबई जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस के पार्सल डिब्बे में आग लग गयी। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। अधिकारियों ने बताया कि हादसे के कारण मध्य रेलवे के इस मार्ग पर सेवाएं बाधित हैं और कुछ रेलगाड़ियों के आवागमन में विलंब हुआ है।

रेलवे के एक अधिकारी ने कहा कि शालीमार (पश्चिम बंगाल) और मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल के बीच चलने वाली ट्रेन (18030) जब नासिक रोड स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या तीन पर थी तो सुबह करीब आठ बजकर 43 मिनट पर इसकी पार्सल बोगी में आग देखी गयी।

उन्होंने बताया कि स्थानीय दमकल को तुरंत सूचना दी गयी लेकिन दमकलकर्मियों के पहुंचने से पहले रेलवे अधिकारियों ने आग बुझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि सुबह करीब साढ़े नौ बजे आग पर काबू पा लिया गया और कुछ देर बाद पूरी तरह आग बुझा दी गयी। वहीं, एक अन्य अधिकारी ने बताया कि आग पर काबू पाने के लिए नासिक नगर निगम (एनएमसी) की तीन गाड़ियों को काम पर लगाया गया।

उन्होंने कहा, ‘‘एहतियातन ओवरहेड तार में बिजली आपूर्ति तत्काल बंद कर दी गयी, जिसके कारण इस खंड पर चल रही अन्य रेलगाड़ियों की आवाजाही प्रभावित हुई।’’ अधिकारी ने कहा कि पार्सल बोगी में केवल सामान रखा था तथा उसमें कोई भी व्यक्ति नहीं था।

Maharashtra | The luggage compartment/Parcel van which was next to the engine has been detached from the train & soon the train will restart safely. The reason for the fire is not yet established: Shivaji M Sutar, Chief Public Relations Officer, Central Railway, Mumbai pic.twitter.com/Yf505MMuY1