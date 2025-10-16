महाराष्ट्र सत्तारूढ़ गठबंधनः फिर से मुंबई में हलचल, रोहित पवार बोले- 2029 विधानसभा चुनाव से पहले कई शिवसेना और एनसीपी विधायक होंगे भाजपा में शामिल

Highlights शिकायतों के बावजूद जिलाधिकारी कार्यालय मतदाता सूची को अद्यतन नहीं कर रहा है। अजित पवार द्वारा फटकार लगाए जाने के बाद भी जगताप ने कोई पछतावा नहीं जताया। भाजपा एक-एक करके अजित पवार के विधायकों को तोड़ रही है।

मुंबईः राकांपा (एसपी) नेता रोहित पवार ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के कई विधायक 2029 के विधानसभा चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो जाएंगे। यहां संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए रोहित ने आरोप लगाया कि भाजपा उपमुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाली राकांपा के विधायकों को ‘‘एक-एक करके तोड़ रही है।’’ उन्होंने कहा कि शिवसेना के संजय गायकवाड़ ने आरोप लगाया था कि उनके निर्वाचन क्षेत्र बुलढाणा में एक लाख से ज्यादा फर्जी मतदाता हैं।

उनकी शिकायतों के बावजूद जिलाधिकारी कार्यालय मतदाता सूची को अद्यतन नहीं कर रहा है। रोहित ने कहा कि दूसरी ओर, राकांपा विधायक संग्राम जगताप भाजपा की राह पर चलते हुए अपने भाषण में लोगों से दिवाली के लिए केवल हिंदू व्यापारियों से ही सामान खरीदने को कह रहे हैं। रोहित ने कहा कि अजित पवार द्वारा फटकार लगाए जाने के बाद भी जगताप ने कोई पछतावा नहीं जताया।

उन्होंने दावा किया, ‘‘भाजपा एक-एक करके अजित पवार के विधायकों को तोड़ रही है।’’ रोहित ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार में उपमुख्यमंत्री शिंदे और अजित पवार को जल्द ही ‘वोट चोरी’ रोकने के उपाय खोजने की जरूरत महसूस होगी।

उन्होंने आरोप लगाया कि लोकसभा चुनावों में भाजपा के नेतृत्व वाली ‘महायुति’ के खराब प्रदर्शन के बाद फर्जी मतदाताओं का पंजीकरण, वास्तविक मतदाताओं का बड़ी संख्या में नाम हटाने और मतदाताओं का दोहरा पंजीकरण जैसी गड़बड़ियां हुईं। रोहित ने दावा किया कि ‘‘समर्थन न करने वाले’’ मतदाताओं को मृत दिखाया गया और मृत व्यक्तियों के नाम पर फर्जी वोट डलवाए गए।

