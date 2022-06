एकनाथ शिंदे को छोड़ उद्धव ठाकरे कैम्प में लौटे कैलाश पाटिल का दावा- 'कैद करके रखा गया था, भागने के लिए एक किमी तक पैदल चलते रहे'

Highlights मुझे एकनाथ शिंदे का साथ देने के लिए कहा गया, बिना कुछ बताए ले जाया गया: कैलाश पाटिल मैं वापस आना चाहता था, मोटरसाइकिल और ट्रक वाले से लिफ्ट लेकर भागा: कैलाश पाटिल दूसरी ओर आरोपों के जवाब में एकनाथ शिंदे के कैम्प की ओर से तस्वीरें जारी की गई हैं।

मुंबई: महाराष्ट्र की राजनीति में जारी गहमागहमी के बीच गुवाहाटी से लौटे शिवसेना विधायक नितिन देशमुख ने दावा किया है कि उनका भाजपा द्वारा अपहरण किया गया था। संजय राउत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में नितिन देशमुख सहित गुवाहाटी से लौटे उनके एक और साथी कैलाश पाटिल भी मौजूद रहे।

देशमुख ने दावा किया कि उन्हें 'दिल का दौरा' पड़ने के बहाने पुलिस अधिकारियों द्वारा जबरन अस्पताल ले जाया गया। पाटिल ने भी इसी तरह के आरोप लगाए और दावा किया कि कैद से बचने के लिए उन्हें 1 किलोमीटर दौड़ना पड़ा।

कैलाश पाटिल ने कहा- चली गई गंदी चाल

कैलाश पाटिल ने कहा, 'मुझे एकनाथ शिंदे का साथ देने के लिए कहा गया। मुझे किसी अन्य स्थान पर ले जाया गया, जबकि उन्होंने कहा कि हम किसी और जगह जाएंगे। कुछ लोगों ने गंदी चाल चली। वे हमारी कारों को लगातार बदलते रहे। ठाणे से वसई से विरार तक, हमें अज्ञात स्थानों पर ले जाया जा रहा था। कुछ अजीब चीजें हो रही थीं, और जब हम सीमा चौकी पर पहुंचे, तो मैं समझ गया कि हमें दूसरे राज्य में ले जाया जा रहा है।'

कैलाश पाटिल ने कहा, 'हमें फंसा लिया गया था और हमें सूरत ले जाया गया। मैं वापस आना चाहता था इसलिए मैंने ट्रकों के बीच वापस चेक पोस्ट तक चलना शुरू कर दिया। मैंने एक मोटरसाइकिल वाले से भी लिफ्ट ली। फिर मैंने एक ट्रक वाले से लिफ्ट मांगी। मैं भागने के लिए एक किलोमीटर पैदल चलता रहा। हम शिवसेना को नहीं छोड़ेंगे, जिसने हमें विधायक बनाया।'

We were trapped and taken to Surat, I walked a kilometre to run away from there. We will not ditch Shiv Sena which has made us MLA: Kailash Patil, Shiv Sena MLA #MaharashtraPoliticalTurmoil — ANI (@ANI) June 23, 2022

नितिन देशमुख ने भी लगाए बड़े आरोप

दूसरी ओर नितिन देशमुख ने आरोप लगाया कि पूरी रात की कहानी भाजपा द्वारा रची गई थी, जिसकी ओर से 'लगातार सरकार गिराने की कोशिश' की जा रही थी। देशमुख ने कहा, 'हमें सड़क मार्ग से गुजरात ले जाया गया। कार में हमारे साथ तीन मंत्री थे और वे कॉल पर किसी के साथ बात कर रहे थे। हमें नहीं पता था कि हमें कहां ले जाया जा रहा है। भाजपा ने सब कुछ योजना बनाई थी। मुझे बरगलाया गया और सूरत ले जाया गया। यह सरकार के खिलाफ एक साजिश थी।'

Before me, MLA Prakash Abitkar tried to get away from them but he could not. We got to know about the conspiracy against the MVA govt as soon as we reached Surat's hotel: Shiv Sena MLA Nitin Deshmukh pic.twitter.com/PvV8BYtE6K — ANI (@ANI) June 23, 2022

इससे पहले देशमुख की पत्नी ने मंगलवार को महाराष्ट्र के अकोला के एक थाने में उनके लापता होने की शिकायत दर्ज कराते हुए कहा था कि उनकी जान को खतरा है। देशमुख को कथित तौर पर बीमार होने के बाद मंगलवार को सूरत के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। देशमुख महाराष्ट्र में बालापुर क्षेत्र से विधायक हैं।

इन आरोपों के बीच एकनाथ शिंदे के कैंप की ओर से तस्वीरें जारी की गई हैं। इसमें नितिश देशमुख चार्टड विमान में कुछ अन्य विधायकों के साथ बैठे नजर आ रहे हैं।

#MaharashtraPoliticalCrisis | After allegations of Shiv Sena MLA Nitin Deshmukh that he was forcibly taken to Surat, rebel leader Eknath Shinde camp releases earlier pictures of Nitin Deshmukh with other rebel MLAs pic.twitter.com/VQ6lWuP8cY — ANI (@ANI) June 23, 2022

गौरतलब है कि सूत्रों के हवाले से कल ये खबर आई थी कि देशमुख बुधवार सुबह सूरत से चार्टर्ड विमान से गुवाहाटी पहुंचे लेकिन वह महाराष्ट्र के बागी मंत्री एकनाथ शिंदे और अन्य विधायकों के साथ उस होटल में नहीं गए जहां उनके अन्य सहयोगी ठहरे हुए हैं। देशमुख शिवसेना के पांच कार्यकर्ताओं के साथ कुछ घंटों तक गुवाहाटी के गोपीनाथ बोरदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर रुके और फिर एक अन्य चार्टर्ड विमान से नागपुर रवाना हो गए।

