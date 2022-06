Maharashtra Political Crisis: एकनाथ शिंदे और सीएम ठाकरे में फोन पर बातचीत, राउत बोले- शिवसेना प्रमुख के विश्वासपात्र नार्वेकर-फाटक सूरत होटल में मिले

Highlights शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे और अन्य विधायकों से मुलाकात की। विधायक यहां सोमवार देर रात से डेरा डाले हुए हैं। नार्वेकर और फाटक सड़क मार्ग से मुंबई रवाना हो गए।

Maharashtra Political Crisis: महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट पर शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा कि एकनाथ शिंदे से बात हुई है और वह हमारे पुराने साथी हैं। हमारा उनके साथ अच्छा रिश्ता रहा है। हमने भाजपा का साथ क्यों छोड़ा वह सबको पता है जिसमें एकनाथ शिंदे भी शामिल रहे हैं।

शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि मिलिंद नार्वेकर और रवींद्र फाटक वहां (सूरत) गए थे। एकनाथ शिंदे से बातचीत हुई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा भेजे गए शिवसेना के दो नेताओं ने मंगलवार को सूरत के एक होटल में शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे और अन्य विधायकों से मुलाकात की।

Shiv Sena leaders Milind Narvekar and Ravindra Phatak will convey about the talks they had with Eknath Shinde to CM Uddhav Thackeray: Shiv Sena MP Sanjay Raut