Maharashtra Political Crisis: बागी विधायक देशद्रोही हैं, वापस नहीं लिया जाएगा, आदित्य ठाकरे बोले-दोबारा चुनाव लड़िए, हम हराकर दिखाएंगे

Highlights लगभग 12 से 14 विधायक अब भी हमारे संपर्क में हैं। आदित्य ठाकरे ने कहा कि सभी विधायकों को पर्याप्त विकास निधि उपलब्ध कराया गया। आदित्य ठाकरे ने कहा कि शिवसेना आम लोगों की आवाज बन गई है।

Maharashtra Political Crisis: शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे ने बागी विधायकों पर हमला किया। जो लोग छोड़ना चाहते हैं और जो पार्टी में लौटना चाहते हैं, उनके लिए शिवसेना के दरवाजे खुले हैं। जो बागी विधायक देशद्रोही हैं, उन्हें पार्टी में वापस नहीं लिया जाएगा।

‘‘जरूरत से ज्यादा बड़ी महत्वाकांक्षाएं’’पालने के लिए शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे ने रविवार को पार्टी के बागी विधायकों की कड़ी आलोचना की और कहा कि यदि सभी विधायक बागी हो जाएं, तब भी जीत पार्टी की ही होगी। साथ ही उन्होंने बागी विधायकों को फिर से चुनाव लड़ने की चुनौती दी।

Shiv Sena's doors are open for those who want to leave and those who want to return to the party. Those rebel MLAs who are traitors will not be taken back into the party: Shiv Sena leader & Maharashtra minister Aaditya Thackeray pic.twitter.com/lcFxqcCfN1