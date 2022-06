महाराष्ट्र के बागी विधायकों को चार्टर्ड विमान से गुवाहाटी 'उड़ा ले जाने' में कितना हुआ होगा खर्च, जानिए इस बारे में

Highlights एकनाथ शिंदे कैम्प के शिवसेना विधायक फिलहाल गुवाहाटी में ठहरे हुए हैं। इससे पहले ये विधायक सूरत पहुंचे थे, सूरत से प्राइवेट जेट से इन्हें गुवाहाटी ले जाया गया।

मुंबई: महाराष्ट्र में फिलहाल जो सियासी ड्रामा नजर आ रहा है, वो देश के लिए नया नहीं है। हाल के वर्षों में इस तरह की सियासी उठापटक में तीन चीजों की बड़ी भूमिका होती है। इसमें एक है बस, दूसरा चार्टड विमान और तीसरा कोई होटल या रिसॉर्ट। चूकी विधायक जाने माने चेहरे होते हैं, ऐसे में उन्हें गुपचुप तरीके से ले जाने के लिए निजी या चार्टड विमान का इस्तेमाल ज्यादा सुरक्षित हो जाता है। यही कारण है पार्टियां और बागी दल या विधायक इसका इस्तेमाल करते हैं।

महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन के 30 से अधिक विधायकों को पिछले दो दिनों में कमर्शियल जेट का उपयोग करके असम भेजा गया है। ऐसे में ये सवाल तो उठता ही है कि सूरत होते हुए मुंबई से गुवाहाटी तक इस तरह के हाई-फ्लाइंग ऑपरेशन की लागत कितनी होनी चाहिए?

इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार फ्लाइट से विधायकों को ले जाने, कुछ के लौट आने आदि का कुल खर्च ही करोड़ों रुपये हो जाता है। जानिए इस बारे में पूरी डिटेल...

महाराष्ट्र के घटनाक्रम को देखें बुधवार सुबह करीब 2:40 बजे एक बोइंग 737 MAX 8 ने सूरत हवाई अड्डे से उड़ान भरी और 3 घंटे 41 मिनट की यात्रा के बाद महाराष्ट्र के मंत्री एकनाथ शिंदे और उनके बागी शिवसेना विधायकों के ग्रुप को गुवाहाटी पहुंचाया।

189 सीटों वाले इस जेट को विशेष रूप से इसी उद्देश्य के लिए कमर्शियल एयरक्राफ्ट स्पाइसजेट से किराए पर लिया गया था। एक MAX 8 विमान लगभग 129 फीट और 6 इंच लंबा और 117 फीट 10 इंच चौड़ा होता है। ये एयरलाइन 13 ऐसे मॉडल संचालित करती है जिनकी अधिकतम रेंज 6,500 किमी है।

कमर्शियस फ्लाइट ट्रैकिंग सर्विस Flightradar24 के डेटा से पता चलता है कि स्पाइसजेट से किराए पर लिए गए बड़े जेट के अलावा, महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट शुरू होने के बाद से दो अतिरिक्त छोटे जेट गुवाहाटी के लिए उड़ान भर चुके हैं।

पहले बोइंग जेट के गुवाहाटी हवाई अड्डे पर उतरने के कुछ घंटों बाद एक छोटा Learjet 45XR बिजनेस जेट नितिन देशमुख सहित शिवसेना के विधायकों के एक ग्रुप के साथ उतरा, जो बाद में उद्धव ठाकरे कैम्प में वापस आ गया और दावा किया गया कि उसे जबरन ले जाया गया था।

आठ सीटों वाले इस बिजनेस जेट ने भोपाल से उड़ान भरी थी और सुबह 10:15 बजे शिवसेना विधायकों के साथ गुवाहाटी पहुंचा। बाद में शिंदे खेमे के विधायकों द्वारा जारी की गई तस्वीरों से एक Learjet 45XR के अंदर विधायकों के एक समूह की मौजूदगी भी साबित हुई। कमर्शियल डेटा के मुताबिक नागपुर के लिए रवाना होने से पहले जेट करीब 45 मिनट तक ही गुवाहाटी एयरपोर्ट पर रुका था।

