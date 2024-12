Maharashtra New CM News: सोमवार को महाराष्ट्र को मिलेगा नया मुख्यमंत्री, एकनाथ शिंदे का दावा..., मीडिया को दिया हेल्थ अपडेट

Maharashtra New CM News: महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में महायुति की शानदार जीत के बाद नए मुख्यमंत्री को लेकर संस्पेस बरकारार है। एकनाश शिंदे और देवेंद्र फणनवीस के नाम को लेकर चल रही अटकलों के बीच शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने रविवार, 1 दिसंबर को यह साफ कर दिया कि महाराष्ट्र को कल नया सीएम मिल जाएगा।

एकनाथ शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का चयन कल (2 दिसंबर) किया जाएगा। शिंदे ने बताया कि व्यस्त चुनावी कार्यक्रम के बाद वे आराम करने के लिए सतारा जिले में अपने पैतृक गांव चले गए थे। उन्होंने यह भी पुष्टि की कि वे बुखार से उबर चुके हैं और उनका स्वास्थ्य अच्छा है। सतारा में पत्रकारों से बात करते हुए शिंदे ने कहा, "मैं अब बेहतर महसूस कर रहा हूं। मैं व्यस्त चुनावी कार्यक्रम के बाद आराम करने के लिए यहां आया था। मैंने मुख्यमंत्री के तौर पर अपने 2.5 साल के कार्यकाल के दौरान कोई छुट्टी नहीं ली। लोग अब भी मुझसे मिलने आ रहे हैं। यह सरकार लोगों की बात सुनेगी। मैंने पार्टी नेतृत्व को बिना शर्त समर्थन दे दिया है और मैं उनके फैसले के साथ खड़ा रहूंगा।"

#WATCH | Satara: Maharashtra caretaker CM Eknath Shinde says, "I am doing good now. I had come here to rest after the hectic election schedule... I did not take any leave during my 2.5 years as the CM. People are still here to meet me. This is why I fell ill... This government…