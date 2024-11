Maharashtra New CM: शिंदे, फड़नवीस और पवार से अलग-अलग मिले शाह?, महाराष्ट्र के नए गृह मंत्री हो सकते हैं शिवसेना प्रमुख!, कई मुद्दे पर चर्चा, सीएम की घोषणा जल्द, देखें वीडियो

Highlights आधी रात को ख़त्म हुई दो घंटे की बैठक में कोई निर्णय नहीं निकल सका। महायुति गठबंधन की एक अन्य बैठक में किया जाएगा। हमने चर्चा की है और यह जारी रहेगी।

Maharashtra New CM: महाराष्ट्र में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर मीटिंग जारी है। गतिरोध खत्म करने के प्रयास में महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, भाजपा नेता देवेंद्र फड़नवीस और राकांपा नेता अजीत पवार ने गुरुवार रात दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की। शाह ने तीनों नेताओं से अलग-अलग बैठक कर कई मुद्दे पर चर्चा की। आधी रात को ख़त्म हुई दो घंटे की बैठक में कोई निर्णय नहीं निकल सका। चर्चा है कि शिंदे नए उपमुख्यमंत्री हो सकते हैं और साथ में गृह मंत्री विभाग भी संभालेंगे। शिंदे अपने पास रख सकते हैं।

महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में सरकार गठन के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) प्रमुख जे. पी. नड्डा के साथ उनकी ‘‘अच्छी और सकारात्मक’’ बातचीत हुई। शिंदे ने मुंबई रवाना होने से पहले यहां संवाददाताओं से कहा कि महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री को लेकर फैसला ‘‘एक या दो दिन में’’ राज्य की राजधानी में महायुति गठबंधन की एक अन्य बैठक में किया जाएगा।

शिंदे, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस और अजित पवार ने राज्य में सत्ता साझेदारी समझौते पर बातचीत के लिए बृहस्पतिवार रात यहां शाह और नड्डा से मुलाकात की थी। निवर्तमान मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘हम एक या दो दिन में (महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पर) निर्णय लेंगे। हमने चर्चा की है और यह जारी रहेगी। जब हम अंतिम निर्णय लेंगे तो आपको पता चल जाएगा।’’

शिंदे ने कहा कि वह राज्य में सरकार गठन में बाधा नहीं बनेंगे और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा शाह द्वारा लिए गए निर्णय का पालन करेंगे। उन्होंने कहा, ‘‘‘लाडका भाऊ’ (प्यारा भाई) का दर्जा मेरे लिए किसी भी अन्य चीज से ऊपर है।’’ शिंदे ने कहा कि बैठक ‘‘अच्छी और सकारात्मक’’ रही। उन्होंने कहा, ‘‘हम सभी ने सरकार गठन पर चर्चा की।

सहयोगी दलों के बीच अच्छा समन्वय है, हम सभी बहुत सकारात्मक हैं और हम लोगों द्वारा दिए गए स्पष्ट जनादेश का सम्मान करेंगे। हम जल्द सरकार बनाएंगे।’’ शिंदे ने शुक्रवार सुबह संवाददाताओं से कहा, ‘‘बैठक अच्छी और सकारात्मक रही। यह पहली बैठक थी। महायुति की एक और बैठक मुंबई में होगी।’’

