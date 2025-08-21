Maharashtra: सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिलें राज ठाकरे, राजनीतिक गलियारे में आया भूचाल
Maharashtra:यह बैठक ठाकरे बंधुओं द्वारा समर्थित पैनल के बेस्ट एम्प्लॉइज क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड के चुनावों में हार के एक दिन बाद हो रही है।
Maharashtra: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे ने बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की, जिससे राज्य के राजनीतिक हलकों में अटकलें तेज हो गई हैं। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब बेस्ट कर्मचारी सहकारी ऋण समिति का चुनाव मिलकर लड़ने वाली उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) और राज ठाकरे की मनसे को बुधवार को अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा है।
दोनों पार्टियों ने पहली बार मिलकर कोई चुनाव लड़ा था, हालांकि उनका संयुक्त पैनल चुनाव में एक भी पद नहीं जीत पाया। फडणवीस ने दोनों पार्टियों पर ‘‘ठाकरे ब्रांड’’ के नाम पर क्रेडिट सोसायटी चुनाव का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया था। राज्य में आगामी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए शिवसेना (उबाठा) और मनसे के बीच संभावित गठबंधन की चर्चाएं हो रही हैं।
