Maharashtra MLC Election 2022: एनसीपी नेता नवाब मलिक और अनिल देशमुख को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई से किया इनकार

Highlights अलग-अलग मामलों में धन शोधन और भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद हैं। विधान परिषद की दस सीट के लिए कुल 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। विधानमंडल परिसर में मतदान शुरू हुआ और यह शाम चार बजे तक चलेगा।

Maharashtra MLC Election 2022: राकांपा नेता नवाब मलिक और अनिल देशमुख को बड़ा झटका लगा है। उच्चतम न्यायालय ने विधान परिषद चुनाव में वोट डालने के लिए राकांपा नेताओं की रिहाई से इनकार किया है।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) ने पार्टी नेताओं एवं विधायकों नवाब मलिक और अनिल देशमुख को महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में मत डालने के लिए जेल से अस्थायी रिहाई का अनुरोध करते हुए सोमवार को उच्चतम न्यायालय का रुख किया था।

Supreme Court declines to permit Maharashtra's former Home Minister Anil Deshmukh and cabinet minister Nawab Malik a temporary release to cast vote in the MLC polls today. Deshmukh and Malik are in judicial custody. pic.twitter.com/5fmmtOCAdC