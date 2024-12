महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने केरल को 'मिनी-पाकिस्तान' कहा, तीखी आलोचना के बाद दिया ये जवाब

Highlights केरल को मिनी पाकिस्तान बताने पर विपक्ष ने राणे के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की राणे ने कहा था- केरल मिनी पाकिस्तान है, इसलिए राहुल गांधी और उनकी बहन वहां से चुने जाते हैं विवाद बढ़ने पर राणे ने कहा कि वह केरल की स्थिति की तुलना पाकिस्तान से कर रहे हैं

मुंबई: महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने केरल को "मिनी पाकिस्तान" करार देकर बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है, जिस पर विपक्ष ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। पुणे जिले के पुरंदर तालुका में एक रैली को संबोधित करते हुए, राज्य के मत्स्य पालन मंत्री ने एएनआई के हवाले से कहा, "केरल मिनी पाकिस्तान है, इसलिए राहुल गांधी और उनकी बहन वहां से चुने जाते हैं। सभी आतंकवादी उन्हें वोट देते हैं। यह सच है, आप पूछ सकते हैं। वे आतंकवादियों को अपने साथ लेकर सांसद बने हैं।"

विपक्षी महा विकास अघाड़ी ने नितेश राणे की टिप्पणी पर निशाना साधा। शिवसेना (यूबीटी) नेता आनंद दुबे ने पीटीआई से कहा, "भाजपा नेता चिंतित हैं क्योंकि पीएम मोदी केवल एक लाख वोटों से जीते हैं, वे प्रियंका गांधी वाड्रा की जीत को पचा नहीं पा रहे हैं।"

उन्होंने कहा, "नितेश राणे का यह बयान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। केरल भारत का हिस्सा है, हमारे लोग वहां रहते हैं। अगर उन्हें लगता है कि यह पाकिस्तान जैसा होता जा रहा है, राज्यपाल तो उन्होंने ही बनाए हैं, फिर राज्यपाल जानकारी क्यों नहीं दे पा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह हैं, सभी एजेंसियां ​​उनके अधीन हैं। यह घटिया राजनीति है।" वहीं कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोंधे पाटिल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधते हुए सवाल उठाया कि राणे को कैबिनेट में बने रहने की क्या जरूरत है।

विवाद बढ़ने पर राणे ने कहा कि वह केरल की स्थिति की तुलना पाकिस्तान से कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे राणे ने कहा, "केरल भारत का अभिन्न अंग है। हालांकि, हिंदुओं की घटती आबादी ऐसी चीज है जिसकी चिंता सभी को करनी चाहिए। हिंदुओं का मुस्लिम और ईसाई (इस्लाम और ईसाई) में धर्मांतरण वहां रोजमर्रा की बात हो गई है।"

भाजपा नेता ने कहा, "लव जिहाद के मामले, जिनमें हिंदू महिलाओं को निशाना बनाया जाता है, वहां भी बढ़ रहे हैं। मैं (केरल में) स्थिति की तुलना पाकिस्तान से कर रहा था। जिस तरह से पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ व्यवहार किया जाता है, अगर ऐसी स्थिति हमारे अपने देश में होती है, तो हमें उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। यही मैं अपने भाषण में कहने की कोशिश कर रहा था।"

