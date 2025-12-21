Maharashtra Local Body Polls Result: विपक्ष ने महायुति की जीत के लिए 'पैसे की ताकत' और 'फिक्स्ड' ईवीएम का लगाया आरोप

मुंबई: महाराष्ट्र लोकल बॉडी चुनावों में सत्ताधारी महायुति गठबंधन को साफ़ जीत मिली है, जिसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। राज्य भर में 288 नगर परिषद और पंचायत सीटों के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं, जिनमें से बीजेपी ने 129 सीटें जीती हैं। विपक्षी कांग्रेस और शिवसेना (UBT) ने हार मान ली है, और आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग ने सत्ताधारी महायुति गठबंधन की जीत में "मदद" की। 286 नगर परिषदों और नगर पंचायतों में अध्यक्षों और सदस्यों के पदों के लिए दो चरणों में हुए चुनावों के लिए वोटों की गिनती सुबह 10 बजे शुरू हुई।

कई तरह के मुकाबलों में, महायुति के सहयोगी - बीजेपी, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना, और अजीत पवार की एनसीपी - कुछ जगहों पर एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े। महा विकास अघाड़ी (एमवीए) के घटक दलों - शिवसेना (यूबीसी), एनसीपी (एसपी), और कांग्रेस - के बीच गठबंधन भी थे और "दोस्ताना मुकाबले" भी हुए। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना की जीत के बाद कांग्रेस ने राज्य चुनाव आयोग पर निशाना साधा।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने नगर पालिका अध्यक्ष और पार्षद पदों पर जीतने वाले पार्टी उम्मीदवारों को बधाई दी, लेकिन एक तीखी टिप्पणी में, उन्होंने कथित तौर पर चुनावों में सत्ताधारी महायुति गठबंधन की "मदद" करने के लिए चुनाव निकाय को भी "बधाई" दी।

संजय राउत ने महायुति की जीत के लिए फिक्स्ड EVM को ज़िम्मेदार ठहराया

इस बीच, शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत ने दावा किया कि महायुति की सफलता EVM में हेरफेर के कारण हुई और कहा कि चुनावों के दौरान विपक्ष पैसे की "बारिश" से दब गया था।

रिपोर्टर्स से बात करते हुए राउत ने कहा, "अगर आप BJP, शिवसेना और NCP के विधानसभा के नंबर देखें, और अब नगर निकाय चुनावों में, वे वही हैं। विधानसभा चुनावों के दौरान इस्तेमाल की गई मशीनें (फिक्स्ड) वही हैं। सेटिंग (मशीनों की) वही है और (जिस तरह से) चुनावों के दौरान पैसा इस्तेमाल किया गया, वह भी वही है।"

"BJP ने मशीनों को उसी तरह से सेट किया है जैसा विधानसभा चुनावों में हुआ था। उन्हें कम से कम जीती हुई सीटों की संख्या तो बदलनी चाहिए थी," उन्होंने आगे कहा।

राउत ने आरोप लगाया कि चुनाव पैसे की बारिश से भरे थे, जिसका सामना कोई नहीं कर सका। उन्होंने दावा किया कि नगर परिषद चुनावों पर लगभग 150 करोड़ रुपये खर्च किए गए, जिनका कुल बजट मुश्किल से 30 करोड़ रुपये है।

उन्होंने आगे कहा कि चार्टर्ड फ्लाइट्स और हेलीकॉप्टर, जिनका इस्तेमाल पहले कभी नगर निकाय चुनावों के लिए नहीं किया गया था, इस बार इस्तेमाल किए गए। उनके अनुसार, असली मुकाबला सत्ताधारी पार्टियों के बीच ही था, विपक्ष के साथ नहीं।

शिवसेना (UBT) नेता ने कहा कि वोटों की गिनती के तुरंत बाद हॉर्स-ट्रेडिंग शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि श्रीवर्धन नगर परिषद के अध्यक्ष, जिन्होंने शिवसेना (UBT) के टिकट पर जीत हासिल की है, उन्हें एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना लुभा रही है। उन्होंने आगे दावा किया कि यह "सत्ता के आतंक" की जीत है।

अंबादास दानवे ने महायुति की जीत का श्रेय पैसे और बाहुबल को दिया

उनके पार्टी सहयोगी अंबादास दानवे ने महायुति की जीत का श्रेय "पैसे और बाहुबल" को दिया। दानवे ने छत्रपति संभाजीनगर में न्यूज़ एजेंसी PTI को बताया, "सत्ताधारी पार्टियों द्वारा इस्तेमाल किए गए बाहुबल और पैसे की ताकत की वजह से महायुति ने महा विकास अघाड़ी के घटकों की तुलना में ज़्यादा सीटें जीती हैं।"

उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि चुनाव नतीजों का अगले महीने होने वाले 29 नगर निगमों के चुनावों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा, "नागरिक निकायों के लिए वोटर बेस बहुत बड़ा है, और मुद्दे भी अलग हैं। शहरी वोटर अलग तरह से सोचते हैं।"

दानवे ने कहा कि आने वाले चुनावों के लिए गठबंधन की संभावना स्थानीय नेतृत्व पर निर्भर करेगी। उन्होंने कहा, "मैं याद दिलाना चाहूंगा कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने (हाल ही में हुए स्थानीय निकाय चुनावों में कुछ जगहों पर) कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया था।"

Web Title: Maharashtra Local Body Polls Result: The opposition alleged that the Mahayuti's victory was due to the "power of money" and "rigged" EVM