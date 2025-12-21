महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव: नगर परिषद-नगर पंचायत में कुल सीट 288, महायुति 212 सीट पर आगे?, ब्रह्मपुरी नगर परिषद पर कांग्रेस का कब्जा, 23 में से 21 सीट पर जीत

Maharashtra local body elections: उद्धव ठाकरे ने खुद कहा कि उनके पास जनता को देने के लिए कुछ नहीं था और इसीलिए उनकी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा।

मुंबईः महाराष्ट्र में रविवार को स्थानीय निकाय चुनावों की मतगणना के बीच भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण ने दावा किया कि उनकी पार्टी को निर्णायक जनादेश मिला है। चव्हाण ने कहा कि मतदाताओं ने विपक्ष के 'झूठे प्रचार' को खारिज कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि महायुति ने 288 में से 212 से अधिक परिषदों, नगर पंचायतों और नगर परिषदों में जीत हासिल की है। भाजपा के उम्मीदवारों ने 236 में से 134 पार्षद पदों और 3,000 से अधिक पार्षद सीटों पर जीत हासिल की है।

महायुति में भाजपा, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) शामिल है। चव्हाण ने यहां भाजपा मुख्यालय में संवाददाताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अब सारा ध्यान मुंबई पर होगा, जहां 15 जनवरी को 28 अन्य नगर निगमों के साथ स्थानीय निकाय चुनाव होंगे।

इसके अगले दिन 16 जनवरी को मतगणना होगी। चव्हाण ने दावा किया, ‘‘चुनाव प्रचार के दौरान विपक्ष ने तरह-तरह के आरोप लगाए, लेकिन जनता ने उनकी पोल खोल दी। उद्धव ठाकरे ने खुद कहा कि उनके पास जनता को देने के लिए कुछ नहीं था और इसीलिए उनकी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा।

उनकी पार्टी विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए भी दो अंकों में जीत हासिल नहीं कर पाई।’’ उन्होंने कहा, ‘परिषद, नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों में मतदाताओं ने विपक्ष के झूठे दावों को खारिज कर दिया है। अब मुंबईवासी भी आगामी बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) के चुनावों में विपक्ष के दावों को खारिज कर देंगे।’

स्थानीय निकाय चुनाव : कांग्रेस, राकांपा (एसपी) ने ब्रह्मपुरी, उरुण-ईश्वरपुर में जीत का दावा किया

महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों की मतगणना में कांग्रेस और शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) ने चंद्रपुर और सांगली जिलों में अपने गढ़ बरकरार रखने का दावा किया। प्रारंभिक रुझानों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार के नेतृत्व वाली राकांपा के ‘महायुति’ गठबंधन को बढ़त मिलती दिख रही है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय वडेट्टीवार ने बताया कि पार्टी ने चंद्रपुर जिले के ब्रह्मपुरी नगर परिषद में नगर परिषद अध्यक्ष का पद और 23 में से 21 सीटें जीत ली हैं। भाजपा और राकांपा को एक-एक सीट मिली है। राकांपा (एसपी) के वरिष्ठ नेता जयंत पाटिल ने दावा किया कि सांगली जिले की उरुन-ईश्वरपुर नगर परिषद में पार्टी ने 23 सीट के साथ ही परिषद अध्यक्ष पद पर भी जीत हासिल की है।

