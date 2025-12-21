महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनावः अभी तो ‘ट्रेलर’ है?, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा-15 जनवरी को नगर निगम में फिल्म दिखेगा, असली शिवसेना कौन?

Highlights परिणाम जनता की राजनीति से ऊपर विकास को प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। ‘महायुति’ ने 286 स्थानीय निकायों के चुनावों में 200 का आंकड़ा पार कर लिया है। लोगों ने फैसला कर दिया है कि असली शिवसेना कौन है।

ठाणेः महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रविवार को दावा किया कि स्थानीय निकाय चुनावों के परिणाम 15 जनवरी को होने वाले नगर निगम चुनावों का ‘ट्रेलर’ हैं। उन्होंने शिवसेना की जीत की सराहना करते हुए कहा कि ये परिणाम उनकी पार्टी द्वारा किए गए अच्छे काम का प्रमाण हैं। महाराष्ट्र की 286 नगर परिषदों और नगर पंचायतों में अध्यक्ष और सदस्यों के पदों के लिए हुए चुनावों की मतगणना रविवार सुबह 10 बजे शुरू हुई। शुरुआती रुझानों में भाजपा, अजित पवार की राकांपा और शिंदे की शिवसेना के ‘महायुति’ गठबंधन को बढ़त मिलती दिख रही है।

उन्होंने ठाणे में संवाददाता सम्मेलन में कहा, "परिणाम जनता की राजनीति से ऊपर विकास को प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। चुनावों में महायुति की शानदार जीत महज एक ट्रेलर है। महायुति आगामी नगर निगम चुनावों में भी यही प्रदर्शन दोहराएगा।" उन्होंने दावा किया कि ‘महायुति’ ने 286 स्थानीय निकायों के चुनावों में 200 का आंकड़ा पार कर लिया है।

शिंदे ने कहा कि "भाजपा ने शतक बनाया है" और शिवसेना "अर्द्धशतक" बनाकर राज्य में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। उन्होंने शिवसेना (उबाठा) नेता उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा, "मतदाताओं ने घर बैठे लोगों को चुनाव में घर में ही बैठाए रखा है।" उन्होंने कहा, "लोगों ने फैसला कर दिया है कि असली शिवसेना कौन है।

हमारी विचारधारा बालासाहेब ठाकरे की है। आज इस शानदार जीत पर वह बहुत खुश होते। यह राजनीति में लिप्त लोगों के लिए एक बड़ा सबक है। जनता उन्हें नकारती है, जो उन्हें नकारते हैं।" उन्होंने कहा कि शिवसेना का ‘स्ट्राइक रेट’ भी बहुत अच्छा है। शिंदे ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी ने कम सीट पर चुनाव लड़ा, लेकिन उनमें से अधिकतम सीटें जीतीं।

उन्होंने कांग्रेस, शिवसेना (उबाठा) और शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) पर निशाना साधते हुए कहा कि शिवसेना ने महा विकास आघाडी (एमवीए) की कुल सीटों से अधिक सीटें जीती हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा की "शानदार सफलता" "पार्टी कार्यकर्ताओं की जीत" है।

गडकरी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘आपकी, हमारी, भाजपा सबकी है और यह कार्यकर्ताओं की जीत है।’’ उन्होंने नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों में भाजपा की शानदार सफलता के लिए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और कार्यकर्ताओं की सराहना की। केंद्रीय मंत्री ने कहा, "यह कार्यकर्ताओं की जीत है।

भाजपा की विकासोन्मुखी कार्यशैली पर भरोसा रखते हुए उसका समर्थन करने वाले लोगों को धन्यवाद।" मंत्री और भाजपा नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने दावा किया कि ‘महायुति’ ने "अच्छी बढ़त" बना ली है, जबकि एमवीए को करारी हार का सामना करना पड़ा है। नागपुर हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत में बावनकुले ने कहा, "महायुति ने महाराष्ट्र में शानदार बढ़त हासिल कर ली है और जनता ने कांग्रेस, शिवसेना (उबाठा) और राकांपा (एसपी) को नकार दिया है। आज जश्न का दिन है।’’

बावनकुले ने कहा, ‘‘मैंने पहले भी कहा था कि केवल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकारें ही महाराष्ट्र का विकास कर सकती हैं।" पूर्व मंत्री और राकांपा नेता धनंजय मुंडे ने दावा किया कि लोगों ने नतीजों के माध्यम से परली और बीड को बदनाम करने की विपक्ष की साजिश को ध्वस्त कर दिया।

उन्होंने कहा, ‘‘यह उन लोगों के खिलाफ लड़ाई थी, जिन्होंने परली को बदनाम करने की कोशिश की।’’ उन्होंने परोक्ष रूप से उन घटनाओं की ओर इशारा किया जब पिछले साल दिसंबर में सरपंच संतोष देशमुख की हत्या और उसके बाद वंजारी और मराठा समुदायों के बीच हुए तनाव के चलते यह क्षेत्र सुर्खियों में रहा था। परली से विधायक मुंडे ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, "हमने बड़ी जीत हासिल की है।

हमारे गठबंधन के लगभग सभी उम्मीदवार विजयी हुए हैं। 2-3 निर्दलीय उम्मीदवार हैं, वे भी महायुति के हैं। विपक्ष को अब अपनी स्थिति के बारे में सोचना चाहिए। इस क्षेत्र को बदनाम करने की विपक्ष की साजिश परली के मतदाताओं ने नाकाम कर दी है।’’ उन्होंने दावा किया कि अंबाजोगाई, गेवराई और बीड में भी लोगों ने ‘महायुति’ के घटक दलों को जोरदार समर्थन दिया है।

Web Title: Maharashtra local body elections Deputy Chief Minister Eknath Shinde said This is just trailer film be shown Municipal Corporation January 15