महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनावः 51 प्रतिशत वोट पर नजर?, बावनकुले देखेंगे इलेक्शन, सीएम फडणवीस ने किया प्रभारी नियुक्त

Highlights Maharashtra local body elections: मतगणना तीन दिसंबर को होगी। Maharashtra local body elections: ईवीएम के माध्यम से इलेक्शन होंगे। Maharashtra local body elections: 6859 सदस्यों और 288 परिषद अध्यक्षों का होगा।

मुंबईः भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर बावनकुले को राज्य में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए पार्टी का प्रभारी नियुक्त किया। राज्य में निकाय चुनाव छह साल बाद हो रहे हैं। भाजपा की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में एक बैठक के दौरान इस निर्णय की घोषणा की। बावनकुले ने बैठक में कहा कि सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन 51 प्रतिशत वोट हासिल करेगा और राज्य भर में दो-तिहाई बहुमत से चुनाव जीतेगा।

उन्होंने कहा, “हम यह सुनिश्चित करेंगे कि महायुति महाराष्ट्र में नगर निगमों, जिला परिषदों, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों सहित सभी चुनावों में भारी बहुमत से जीत हासिल करे।” फडणवीस ने जिला प्रभारियों को महायुति गठबंधन के भीतर समन्वय पर ध्यान केंद्रित करने और सहयोगी दलों की आलोचना से बचने का निर्देश दिया।

बावनकुले ने कहा कि गठबंधन के भीतर सुचारू सहयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक जिले में भाजपा, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) से एक-एक मंत्री वाली तीन-सदस्यीय समन्वय समिति बनाई जाएगी। उन्होंने कहा, “हम यह सुनिश्चित करेंगे कि महायुति के सहयोगियों के बीच कोई मतभेद या विवाद न हो।”

राज्य निर्वाचन आयोग ने पिछले सप्ताह 246 नगर परिषदों व 42 नगर पंचायतों के लिए दो दिसंबर को चुनाव कराने की घोषणा की थी। मतगणना तीन दिसंबर को होगी। ईवीएम के माध्यम से होने वाले इन चुनावों में 6,859 सदस्यों और 288 परिषद अध्यक्षों का चुनाव होगा।

Web Title: Maharashtra local body elections 6859 members 288 council chairpersons Eye 51 percent votes Chandrashekhar Bawankule CM Devendra Fadnavis appoints him in-charge