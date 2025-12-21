Maharashtra Local Body Election Results 2025: महायुति जीत की ओर, 200 से ज्यादा सीटों पर आगे, एमवीए पिछड़ी

By अंजली चौहान | Updated: December 21, 2025 12:34 IST2025-12-21T12:31:32+5:302025-12-21T12:34:51+5:30

Maharashtra Local Body Election Results 2025:अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इंदापुर नगर परिषद चुनावों में आगे चल रही है।

Maharashtra Local Body Election Results 2025 live Mahayuti more than 200 seats MVA lagging behind | Maharashtra Local Body Election Results 2025: महायुति जीत की ओर, 200 से ज्यादा सीटों पर आगे, एमवीए पिछड़ी

Maharashtra Local Body Election Results 2025: महायुति जीत की ओर, 200 से ज्यादा सीटों पर आगे, एमवीए पिछड़ी

Maharashtra Local Body Election Results 2025:महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों के शुरुआती रुझानों से पता चलता है कि सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन ने 200 का आंकड़ा पार कर लिया है और राज्य भर में स्पष्ट बढ़त बना ली है। 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के चुनावों के नवीनतम रुझानों के अनुसार, महायुति गठबंधन 213 स्थानीय निकायों में आगे चल रहा है।

अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) इंदापुर नगर परिषद चुनाव में आगे चल रही है। महापौर पद के चुनाव में, दूसरे चरण की मतगणना के बाद, एनसीपी के अजीत पवार गुट के उम्मीदवार भरत शाह, कृष्णा भीमा विकास अघाड़ी के उम्मीदवार प्रदीप गरटकर से 157 वोटों से आगे हैं।

महापौर पद की दौड़ में कड़ी टक्कर बनी हुई है, और अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के उम्मीदवार शेष 20 पार्षद सीटों में से अधिकांश पर बढ़त बनाए हुए हैं। अब तक घोषित 6 सीटों में से, एनसीपी के अजीत पवार गुट ने 5 सीटें जीती हैं, जबकि 1 सीट कृष्णा विकास अघाड़ी को मिली है।

भारतीय जनता पार्टी शुरुआती रुझानों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जो 128 नगर परिषदों और नगर पंचायतों में आगे है। इसके बाद शिवसेना 52 सीटों पर और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 33 सीटों पर आगे है। इन आंकड़ों को मिलाकर महायुति गठबंधन कुल सीटों में मजबूती से आगे है।

विपक्षी दल की बात करें तो, महा विकास अघाड़ी 52 स्थानीय निकायों में आगे चल रही है। कांग्रेस 35 सीटों पर, शिवसेना यूबीटी 9 सीटों पर और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एसपी 8 परिषदों और नगर पंचायतों में आगे है।

स्थानीय गठबंधन और स्वतंत्र समूह 22 स्थानों पर अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, जो यह दर्शाता है कि शुरुआती रुझानों में प्रमुख गठबंधनों के प्रभुत्व के बावजूद क्षेत्रीय समीकरण अभी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

Web Title: Maharashtra Local Body Election Results 2025 live Mahayuti more than 200 seats MVA lagging behind

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :MaharashtraMaharashtra BJPShiv Senaमहाराष्ट्रशिव सेना