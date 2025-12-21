Maharashtra Local Body Election Results 2025: बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति को बढ़त, जानें शिवसेना और कांग्रेस का हाल

Maharashtra Local Body Election Results 2025:महाराष्ट्र में रविवार, 21 दिसंबर को राज्य के स्थानीय निकाय चुनावों के लिए वोटों की गिनती जारी है, जिसमें सत्ताधारी महायुति और महा विकास अघाड़ी (MVA) के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र की 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के लिए चुनाव दो चरणों में हुए थे। वोटों की गिनती सुबह 10 बजे शुरू हुई।

महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग ने 2 दिसंबर और 20 दिसंबर को दो चरणों में चुनाव कराए, जिसमें सभी छह प्रशासनिक डिवीजनों में 288 शहरी स्थानीय निकायों, जिनमें 246 नगर परिषदें और 42 नगर पंचायतें शामिल हैं, के लिए चुनाव हुए। कुल 1,07,03,576 मतदाताओं ने, जिनमें 53,79,931 पुरुष, 53,22,870 महिलाएं और 775 अन्य शामिल हैं, लगभग 13,355 मतदान केंद्रों पर अपने वोट डाले।

भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार प्राजक्ता अजिंक्यराना पाटिल सोलापुर जिले की अंगार नगर पंचायत की अध्यक्ष निर्विरोध चुनी गईं, जबकि बीजेपी उम्मीदवार साधनाताई गिरीश महाजन जलगांव जिले की जामनेर नगर परिषद की अध्यक्ष निर्विरोध चुनी गईं। पुणे ज़िले के लोकल बॉडी चुनावों में वोटों की गिनती के शुरुआती रुझानों के मुताबिक, आलंदी नगर परिषद की 21 में से चार वार्डों में बीजेपी आगे चल रही है।

महायुति गठबंधन 9 नगर परिषदों में आगे है, जबकि शिवसेना 2 परिषदों में आगे है। महायुति गठबंधन में बीजेपी 7 नगर परिषदों में आगे है। कांग्रेस सिर्फ़ दो सीटों पर आगे है और पीछे चल रही है।

Web Title: Maharashtra Local Body Election Results 2025 live BJP-led Mahayuti leads know condition of Shiv Sena and Congress