महाराष्ट्र विधानसभा सचिव ने शिवसेना के 53 विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जानें आखिर क्या है कारण

Highlights नार्वेकर को 164 मत मिले थे, जबकि साल्वी को 107 वोट मिले थे। चार जुलाई को सरकार के शक्ति परीक्षण के दिन शिंदे खेमे में शामिल हो गए थे। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का नाम शामिल नहीं किया है।

मुंबईः महाराष्ट्र विधानमंडल सचिव राजेंद्र भागवत ने नोटिस जारी किया है। भागवत ने कहा किदोनों पक्षों की शिकायत मिलने पर शिवसेना के दोनों धड़ों के 53 विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सभी को एक सप्ताह के भीतर जवाब देना है।

शिवसेना के 53 विधायकों को कारण बताओ नोटिस के बारे में पूछे जाने पर महाराष्ट्र विधानमंडल सचिव राजेंद्र भागवत ने कहा, "जब भी हमें कोई आवेदन मिलता है, तो हमें उस पर कार्रवाई करनी होती है, इसलिए प्रत्येक विधायक को नोटिस जारी किया गया है जिसके खिलाफ आवेदन किया गया था।"

Maharashtra Legislature Secretary Rajendra Bhagwat, on being asked about the show-cause notices to 53 Shiv Sena MLAs said, "Whenever we get any application, we have to act on it, so notices have been issued to each MLA against whom there was an application."