महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद: मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा, "हम अपने रूख पर कायम हैं, विवाद का फैसला सुप्रीम कोर्ट में होगा"

Highlights महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद पर कर्नाटक के सीएम बोम्मई ने सुप्रीम कोर्ट के जरिये होगा समाधान सीएम बोम्मई ने कहा कि दोनों राज्यों की सीमा पर शांति के लिए महाराष्ट्र के सीएम शिंदे से बात की सीएम बोम्मई ने कहा कि विवाद पर कर्नाटक अपने पुराने रूख पर कायम है, उसमें कोई बदलाव नहीं है

बेंगलुरु: कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा विवाद पर स्पष्ट किया कि इस संबंध में कर्नाटर के विचार में कोई परिवर्तन नहीं आया है। उन्होंने कहा कि इस विवाद के शांतिपूर्ण समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और हम कानूनी तौर पर इस विवाद को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक सीएम बोम्मई ने कहा कि कर्नाटक सीमा विवाद के मुद्दे पर अपने पहले के स्टैंड पर कायम है और इस विषय में हमारे विचारों में परिवर्तन का सवाल ही नहीं उठता है। उन्होंने कहा कि विवाद के मामले में दोनों राज्यों की सीमा पर शांति और सौहार्द बनाये रखने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मेरी टेलिफोन पर बात हुई है। सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों की ओर से चल रही कानूनी लड़ाई जारी रहेगी और कोर्ट के माध्यम से ही इस मुद्दे के हल के संबंध में आगे बढ़ा जाएगा।

