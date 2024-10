Maharashtra-Jharkhand Chunav 2024 Dates: कांग्रेस ने 14 वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किए?, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और सचिन पायलट पर दांव, देखें लिस्ट

Highlights Maharashtra-Jharkhand Chunav 2024 Dates: झारखंड के लिए 3 वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किए। Maharashtra-Jharkhand Chunav 2024 Dates: कांग्रेस ने 14 वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। Maharashtra-Jharkhand Chunav 2024 Dates: महाराष्ट्र के लिए 11 वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किए।

Maharashtra-Jharkhand Chunav 2024 Dates: महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा होने जा रही है। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) कुछ देर में घोषणा करेगा। इस बीच कांग्रेस ने महाराष्ट्र और झारखंड की तैयारी शुरू कर दी। कांग्रेस ने 14 वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। कांग्रेस ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को 11 वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किए और झारखंड के लिए 3 नियुक्त किए। महाराष्ट्र की जिम्मेदारी राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और महासचिव सचिन पायलट पर खेला गया है। झारखंड के लिए सांसद तारिक अनवर, पूर्व सांसद अधीर रंजन चौधरी और तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क मल्लू को बनाया गया है।

