56 करोड़ कैश, 100 करोड़ की बेनामी संपत्ति, 32 किलो सोना...महाराष्ट्र में कारोबारी के ठिकानों पर आयकर विभाग का छापा

Highlights महाराष्ट्र के जालना में कारोबारी के घर आयकर विभाग का छापा, 56 करोड़ कैश जब्त। कैश की गिनती में अधिकारियों को 13 घंटे लग गए, 100 करोड़ के बेनामी संपत्ति का भी खुलासा। 32 किलो सोना और हीरे सहित अन्य कागजात भी मिले, राज्य भर के 260 अधिकारी और कर्मचारी इस छापेमारी में शामिल थे।

जालना: महाराष्ट्र में एक कारोबारी के यहां आयकर विभाग की ओर की गई छापेमारी में भारी कैश और बेनामी संपत्ति का खुलासा हुआ है। स्टील, कपड़ा और रियल इस्टेट कारोबार से जुड़े इस बिजनेसमैन के यहां हुई छापेमारी में आयकर विभाग को 56 करोड़ रुपये कैश मिले हैं।

एक से 8 अगस्त तक चली इस कार्रवाई में कारोबारी से जुड़े 100 करोड़ के बेनामी संपत्ति का भी पर्दाफाश हुआ है। साथ ही 32 किलो सोना, पर्ल और हीरे सहित संपत्ति के कागजात मिले हैं। आयकर विभाग को जब्त कैश की गिनती में 13 घंटे लग गए।

Maharashtra | Income Tax conducted a raid at premises of a steel, cloth merchant & real estate developer in Jalna from 1-8 Aug. Around Rs 100 cr of benami property seized - incl Rs 56 cr cash, 32 kgs gold, pearls-diamonds & property papers. It took 13 hrs to count the seized cash pic.twitter.com/5r9MHRrNyR