महाराष्ट्र: खारकोपर स्टेशन पर लोकल ट्रेन के चार डिब्बे पटरी से उतरे, अन्य ट्रेनों की आवाजाही ठप्प

मुंबई: नवी मुंबई के खारकोपर रेलवे स्टेशन में प्रवेश करने से पहले ही लोकल ट्रेन के चार डब्बे पटरी से उतर गए। घटना सुबह करीब 8:46 बजे हुई जब बेलापुर से खारकोपर लोकल ट्रेन आ रही थी। पटरी से डब्बे उतरे की सूचना मिलते ही तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे। जानकारी के अनुसार, हादसे की वजह से बेलापुर-खरकोपर-नेरूल लाइन पर ट्रेनें नहीं चल रही हैं।

मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवाजी सुतार ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि बेलापुर से खारकोपर लोकल ट्रेन के तीन डब्बे मंगलवार सुबह करीब 8:46 बजे खारकोपर स्टेशन में प्रवेश करते समय पटरी से उतर गए। पटरी से उतरने के कारण बेलापुर-खरकोपर-नेरूल लाइन पर ट्रेनें नहीं चल रही हैं।

3 coaches of Belapur to Kharkopar local train derailed while entering in Kharkopar station. Time 8.46am.



There's no injury to any passengers



Relief trains have left for the site for restoration.



Repercussions: Trains on Belapur - Kharkopar - Nerul line are not running.