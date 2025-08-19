Maharashtra Floods: 7 बहे और 3 को बचाया, 293 लोगों को निकाला, उफान पर मीठी नदी, 350 को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 19, 2025 16:17 IST2025-08-19T16:16:53+5:302025-08-19T16:17:39+5:30

Maharashtra Floods: बीते दो दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण जिले के कई गांव जलमग्न हो गए हैं और अब तक 293 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है।

Maharashtra Floods Nanded 7 people swept away road 3rescued 293 people evacuated submerged villages Heavy rains in Mumbai 350 people evacuated Mithi river | Maharashtra Floods: 7 बहे और 3 को बचाया, 293 लोगों को निकाला, उफान पर मीठी नदी, 350 को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया

file photo

Highlightsमुजखेड़-उदगीर रोड पर देर रात करीब एक बज कर 40 मिनट पर हुई। लेंदी नदी का जलस्तर बढ़ गया और आसपास के गांवों में पानी घुस गया।यूनिट ने प्रभावितों के इलाज के लिए मेडिकल कैंप भी स्थापित किया है।

छत्रपति संभाजीनगरः महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में सोमवार को देर रात एक ऑटो रिक्शा और कार में सवार सात लोग बाढ़ग्रस्त सड़क पर बह गए जिनमें से तीन लोगों को स्थानीय बचाव दल ने सुरक्षित निकाल लिया, जबकि एक पुरुष और तीन महिलाएं अब भी लापता हैं। जिला प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना मुजखेड़-उदगीर रोड पर देर रात करीब एक बज कर 40 मिनट पर हुई। उन्होंने बताया कि बीते दो दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण जिले के कई गांव जलमग्न हो गए हैं और अब तक 293 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है।

उन्होंने बताया कि राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) की टीम पिछले तीन दिनों से लगातार राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है और चार गांवों से लोगों को निकाला गया है। प्रशासन के अनुसार, सोमवार को ही बरहली और मुक्करामाबाद राजस्व मंडलों में क्रमश: 354.8 मिमी और 206.8 मिमी बारिश दर्ज की गई।

इसके चलते लेंदी नदी का जलस्तर बढ़ गया और आसपास के गांवों में पानी घुस गया, हालांकि अब स्थिति नियंत्रण में है। अधिकारी ने बताया कि रावनगांव से 225 लोगों को, भिंगोली से 40, बसवाड़ी से 10 और हसनाल से आठ लोगों को सुरक्षित निकाला गया। भारतीय सेना की एक यूनिट ने प्रभावितों के इलाज के लिए मेडिकल कैंप भी स्थापित किया है।

मौसम विभाग ने जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच, मराठवाड़ा क्षेत्र की 11 प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं में जल भंडारण क्षमता 90.03 प्रतिशत तक पहुंच गई है और सात बांधों से पानी छोड़ा जा रहा है। प्रशासन के अनुसार, मंगलवार को सुबह तक इन परियोजनाओं से कुल 2,94,114 क्यूसेक पानी गोदावरी नदी घाटी में छोड़ा गया।

मुंबई में भारी बारिश: मीठी नदी में उफान के कारण 350 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया

लगातार हो रही भारी बारिश से मंगलवार को मुंबई की मीठी नदी उफान पर आ गई, जिसके कारण कुरला इलाके के करीब 350 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय ने यह जानकारी दी। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने स्थिति की समीक्षा करते हुए बताया कि महापौर ने उन्हें जानकारी दी है कि शहर में महज छह घंटे में लगभग 200 मिमी बारिश दर्ज की गई।

पिछले 24 घंटों में यह आंकड़ा 300 मिमी तक पहुंच गया। अधिकारियों के अनुसार, नदी का जलस्तर सुबह 3.9 मीटर तक बढ़ गया था, हालांकि दोपहर तक यह घटकर 3.7 मीटर रह गया। नदी का खतरे का स्तर 4.2 मीटर है। भारी बारिश और ज्वार की वजह से कुरला, साकीनाका, रेलवे पटरियों और हवाई अड्डे के आसपास के इलाके जलमग्न हो गए।


स्थानीय निवासियों ने बताया कि नदी का पानी कुरला के क्रांति नगर इलाके में घुस आया, जिसके कारण प्रशासन को लोगों को वहां से निकालना पड़ा। शिंदे ने बताया कि पानी निकासी के लिए 525 पंप, 10 मिनी पंपिंग स्टेशन और छह मुख्य पंपिंग स्टेशन सक्रिय कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि बीएमसी और आपदा प्रबंधन टीमें हालात पर लगातार नजर रखे हुए हैं।

इस बीच, उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने बताया कि महाराष्ट्र में अब तक करीब 10 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि बारिश से प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा कि नुकसान का आकलन बारिश कम होने के बाद शुरू होगा। अधिकारियों ने बताया कि विहार, तुलसी और पवई झीलों के निचले क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से जलाशय भर गए हैं और अतिरिक्त पानी मीठी नदी में छोड़ा जा रहा है।

जिससे मीठी नदी का जलस्तर और बढ़ गया। मुख्यमंत्री कार्यालय ने अपील की है कि नदी के किनारे संवेदनशील इलाकों के निवासी सतर्क रहें और जलमग्न क्षेत्रों में न जाएं। महाराष्ट्र के मुंबई में भारी बारिश के कारण राज्य के हवाई अड्डे पर मंगलवार को कम से कम आठ उड़ानों का मार्ग परिवर्तित कर दिया गया तथा कई उड़ानों में देरी हुई।

विमानन कंपनी ने यात्रियों को लगातार बारिश के कारण उड़ानों में हो रही देरी के बारे में सूचित किया तथा कम दृश्यता की स्थिति में समय-समय पर सुरक्षा संबंधी प्रक्रियाएं लागू की गईं। सूत्रों के अनुसार, विमानन कंपनी इंडिगो की छह उड़ानें तथा स्पाइसजेट और एयर इंडिया की एक-एक उड़ान को सूरत, अहमदाबाद और हैदराबाद सहित निकटवर्ती हवाई अड्डों पर भेजा गया।

सूत्रों ने बताया कि भारी बारिश के मद्देनजर कम दृश्यता वाली प्रक्रियाओं सहित एहतियाती उपाय लागू किए गए हैं और हवाईअड्डे का परिचालन किसी भी समय नहीं रोका गया। शहर में स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा देश का दूसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है।

एयर इंडिया ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि मुंबई में लगातार बारिश हो रही है, जिससे उड़ानों का निर्धारित समय प्रभावित हो सकता है। इंडिगो ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि लगातार बारिश और आंधी-तूफान मुंबई से विमानों के संचालन में देरी हो सकती है।

विमानन कंपनी ने कहा, ‘‘अगर आप आज यात्रा कर रहे हैं तो हम आपको सलाह देते हैं कि हवाई अड्डे के लिए रवाना होने से पहले हमारी वेबसाइट या ऐप पर अपनी उड़ान की स्थिति जरूर जांच लें। कृपया अतिरिक्त यात्रा समय का भी ध्यान रखें, क्योंकि सड़क पर यातायात भी सामान्य से धीमा हो सकता है।’’

Web Title: Maharashtra Floods Nanded 7 people swept away road 3rescued 293 people evacuated submerged villages Heavy rains in Mumbai 350 people evacuated Mithi river

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Mumbai RainsMaharashtraweatherIMD India Meteorological DepartmentWeather Reportमुंबई बारिशमहाराष्ट्रमौसमभारतीय मौसम विज्ञान विभागमौसम रिपोर्ट