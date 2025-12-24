Maharashtra: ठाणे में कपड़ा फैक्ट्री में लगी आग, दमकलकर्मी घायल
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 24, 2025 10:01 IST2025-12-24T10:01:01+5:302025-12-24T10:01:05+5:30
Maharashtra: खोनी गांव के सिद्धार्थ नगर स्थित ज्योति टेक्सटाइल पावर लूम फैक्ट्री में सिलेंडर विस्फोट के कारण आग लग गई
Maharashtra:महाराष्ट्र के ठाणे जिले में बुधवार सुबह एक कपड़ा फैक्टरी में लगी आग बुझाने के दौरान एक दमकलकर्मी घायल हो गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अग्निशमन अधिकारी महेश पाटिल ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि भिवंडी के खोनी गांव स्थित औद्योगिक इकाई में सुबह करीब पांच बजकर 45 मिनट पर आग लगी।
भिवंडी निजामपुर शहर नगर निगम के एक अधिकारी ने बताया कि आग पर सुबह करीब साढ़े आठ बजे काबू पा लिया गया। उन्होंने बताया कि आग बुझाने के अभियान के दौरान द्रवित पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) का एक सिलेंडर फट गया, जिससे एक दमकलकर्मी को मामूली चोटें आईं। दमकलकर्मी का स्थानीय अस्पताल में इलाज जारी है। अधिकारी ने बताया कि आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है।
📍Bhiwandi, Maharashtra | #Watch: A cylinder explosion at Jyoti Textile power loom factory in Siddharth Nagar, Khoni village, sparked a fire that destroyed the factory and three nearby units, burning a large stock of machines and fabrics, though no casualties were reported. pic.twitter.com/1eEo4Drkk9— NDTV (@ndtv) December 24, 2025