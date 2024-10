Maharashtra elections: 22 प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी?, अब तक 121 की घोषणा, देखें पूरी सूची

Highlights सुनील कांबले (पुणे कैंट) और समाधान औताडे (पंढरपुर) हैं। आठ सीटों के आवंटन पर तीनों सहयोगियों के बीच चर्चा अभी भी जारी है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने अब तक एक सूची जारी की है।

Maharashtra elections: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शनिवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 22 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी सूची जारी कर दी। भाजपा ने पहली सूची में 99 प्रत्याशियों की घोषणा की थी। अब तक कुल 121 सीटों के लिए उम्मीदवारों मैदान में उतर गए हैं। सूची में सात मौजूदा विधायक शामिल हैं। प्रकाश भारसाकाले (अकोट), देवयानी फरांडे (नासिक सेंट्रल), कुमार अयालानी (उल्हासनगर), रवींद्र पाटिल (पेन), भीमराव तापकिर (खड़कवासला), सुनील कांबले (पुणे कैंट) और समाधान औताडे (पंढरपुर) हैं।

महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चन्द्रशेखर बावनकुले ने कहा कि अगले महीने राज्य विधानसभा चुनाव के लिए शेष सात से आठ सीटों के आवंटन पर तीनों सहयोगियों के बीच चर्चा अभी भी जारी है। महायुति गठबंधन के तीन सहयोगियों में से भाजपा और अजीत पवार की राकांपा ने दो-दो उम्मीदवारों की सूची जारी की है, जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने अब तक एक सूची जारी की है।

BJP releases the second list of 22 candidates for the #MaharashtraElection2024.



Elections in Maharashtra will be held on November 20, while the counting of votes will take place on November 23. pic.twitter.com/Vk9LgHaSom