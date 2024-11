Maharashtra Elections 2024: महायुति में दरार बढ़ी, अजित पवार ने मुंबई के मानखुर्द में नवाब मलिक के लिए किया प्रचार

Highlights जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है महायुति के भीतर तनाव बढ़ता जा रहा है अजित पवार ने एनसीपी उम्मीदवार नवाब मलिक के लिए चुनाव प्रचार किया गौरतलब है कि भाजपा और शिवसेना मलिक के लिए प्रचार नहीं करेंगे

Maharashtra Elections 2024: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 15 दिन से भी कम समय बचा है, लेकिन महायुति के भीतर तनाव बढ़ता जा रहा है। अब दरार और बढ़ गई है, क्योंकि उपमुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने एनसीपी उम्मीदवार नवाब मलिक के लिए प्रचार किया, जो मुंबई के मानखुर्द से चुनाव लड़ रहे हैं। इस मौके पर मलिक ने कहा, "हम लोगों के अनुरोध पर चुनाव लड़ रहे हैं। अजित दादा (पवार) ने मुझे उम्मीदवार बनाया है। मैं एनसीपी उम्मीदवार हूं, महायुति ने मेरे खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारा है। लोग हमारे साथ हैं और हम जीतेंगे।"

गौरतलब है कि भाजपा और शिवसेना मलिक के लिए प्रचार नहीं करेंगे, क्योंकि इस निर्वाचन क्षेत्र से महायुति के आधिकारिक उम्मीदवार शिवसेना के सुरेश पाटिल हैं। भाजपा के विरोध के बावजूद मलिक को मुंबई के मानखुर्द-शिवाजीनगर से मैदान में उतारा गया।

भाजपा स्पष्ट करती रही है कि पार्टी मलिक की उम्मीदवारी का समर्थन नहीं करती है, क्योंकि उनके दाऊद और दाऊद से जुड़े मामलों से कथित संबंध हैं। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मुंबई भाजपा प्रमुख आशीष शेलार दोहराते रहे हैं कि भाजपा मलिक के लिए प्रचार नहीं करेगी और उनके आधिकारिक उम्मीदवार पाटिल हैं। फड़नवीस ने यह भी कहा कि अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने समय सीमा से तीन मिनट पहले मलिक की उम्मीदवारी की पुष्टि की।

