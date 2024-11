Maharashtra Election Results 2024: 'यह महाराष्ट्र की जनता का फैसला नहीं हो सकता', महायुति को प्रचंड बहुमत पाता देख बोले संजय राउत

Maharashtra Election Results 2024: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की 288 सीटों पर मतगणना जारी है। अभी तक आए रुझानों में, सत्ताधारी महायुति की वापसी होती दिख रही है। बीजेपी नेतृत्व के गठबंधन महायुति ने रुझानों में बहुमत का आंकड़ा (145) पार कर लिया है। महायुति को प्रचंड बहुमत पाता देख उद्धव ठाकरे की शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने नतीजों को जनता का फैसला नहीं बताया है। शिवसेना (यूबीटी) नेता ने कहा, "यह महाराष्ट्र की जनता का फैसला नहीं हो सकता। हम जानते हैं कि महाराष्ट्र की जनता क्या चाहती है।"

अब तक आए रुझानों से यह पता चलता है कि भाजपा राज्य की 288 सीटों में 125 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जो कि सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने को तैयार है। भाजपा के बाद उनकी सहयोगी पार्टी शिंदे गुट की शिवसेना 55 सीटों पर आगे है। वहीं अजीत पवार की एनसीपी 35 सीटों पर लीड कर रही है। चुनाव आयोग के आधिकारिक रुझानों के अनुसार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और बारामती विधानसभा से NCP उम्मीदवार अजीत पवार 15,382 वोटों से आगे चल रहे हैं। जिसके मद्देनजर उनके समर्थकों ने पटाखे फोड़े।

#WATCH | Mumbai | As Mahayuti has crossed halfway mark in Maharashtra, Shiv Sena UBT leader Sanjay Raut says, "This cannot be the decision of the people of Maharashtra. We know what the people of Maharashtra want..." pic.twitter.com/X2UgBdMOCH